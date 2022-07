David Hasselhoff wird 70 : Sing mir ein Lied von der Freiheit

Die Serien „Baywatch“ und „Knight Rider“ machten David Hasselhoff zum Star. Seit er beim Fall der Mauer in Berlin den Frieden besang, genießt er in Deutschland Kultstatus. Nun feiert „The Hoff“ seinen 70. Geburtstag.

Zwei Amerikaner waren es, die 1989 nach Berlin kamen, um musikalisch dem Fall der Mauer zu huldigen. Der erste war Leonard Bernstein, der Beethovens 9. Symphonie mit der abgewandelten „Ode an die Freiheit“ am ersten Weihnachtstag im Ost-Berliner Schauspielhaus dirigierte.

Der zweite war David Hasselhoff, der im Gegensatz zum feingeistigen Bernstein in blinkender Lederjacke mit seinem Lied „Looking for Freedom“ am Silvesterabend die Massen vor dem Brandenburger Tor begeisterte und damit für viele Ostdeutsche die Hymne zur Wiedervereinigung geliefert hatte.

Sänger mit Kultstatus

Das Lied war damals die meistverkaufte Single in Deutschland und stand acht Wochen auf Platz 1 der Hitparade. 1989 war auch das Jahr, in dem eine der erfolgreichsten Fernsehserien überhaupt startete: „Baywatch“, mit Hasselhoff als Rettungsschwimmer Mitch Buchannon, stets in roter Badehose und mit nacktem Oberkörper.

Damals stand der amerikanische Schauspieler und Sänger, der 1952 in Baltimore geboren wurde, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Schon in den Achtzigerjahren hatte „The Hoff“, wie ihn seine Fans nennen, mit der Serie „Knight Rider“, in der er einen gegen das Unrecht kämpfenden Ex-Polizisten mit sprechendem Auto an seiner Seite spielt, erste Erfolge gefeiert.

Doch für den Schauspieler und Sänger, der in den Neunzigerjahren am häufigsten auf dem Cover der Jugendzeitschrift „Bravo“ zu sehen war und seine größte Fangemeinde in Deutschland und Österreich hatte, ging es im neuen Jahrtausend nach dem Ende von „Baywatch“ bergab.

Hasselhoff machte zunehmend Schlagzeilen als Alkoholiker. Den traurigen Höhepunkt bildete 2007 ein Youtube-­Video seiner Tochter, das ihn zeigte, wie er sturzbetrunken versuchte, einen Cheeseburger zu essen. Nach mehreren Entziehungskuren und Rückfällen gelang es ihm, in den folgenden Jahren als ­Musiker und Schauspieler wieder Tritt zu fassen, ohne aber an die Erfolge von ­früher anknüpfen zu können. Neben Gastauftritten in Fernsehserien brachte er wieder Alben heraus und startete Tourneen, vornehmlich in Europa. Besonders in Österreich genießt der Sänger bis heute Kultstatus.

Dass er niemals in Vergessenheit geraten wird, garantiert auch eine 2010 von britischen Wissenschaftlern entdeckte Krustentierart, die sie auf den Namen „Hoff Crab“ tauften. Die am Bauch dicht stehenden Borsten erinnerten die Forscher an die behaarte Brust des Schauspielers. Am Sonntag wird David Hasselhoff 70 Jahre alt.