Robert Schröder kann sich genau vorstellen, wie es wäre, auf dem Mars zu stehen und in den roten Himmel zu blicken. Sein Marsanzug läge hauteng an und würde wenig wiegen. „Das wäre nicht so ein Luftballon.“ Er könnte nicht ohne künstliche Sauerstoffzufuhr dort stehen. Aber das kennt er schon von Übungen fürs Technische Hilfswerk. Es ist ein heißer Sommertag, und Schröder sitzt in der Technik-Bastelecke seiner Wohnung im Norden Darmstadts. An einem Tisch voller Rechner und Kabel lötet der 31 Jahre alte Informatiker zum Spaß Schaltkreise auf Platinen, baut Microcontroller. An den Wänden hängen Bilder vom Roten Planeten. Schröder redet leise, aber er weiß, was er will: auf den Mars – und zwar für immer.

Leonie Feuerbach Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.

50 Jahre ist es her, dass Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat, und 47 Jahre, dass Gene Cernan es als bisher letzter getan hat. Seither war niemand mehr dort. Eine bemannte Marsmission gilt als das nächste große Ding der Raumfahrt. Immerhin ist der Mars der einzige Planet im Sonnensystem, den Menschen betreten könnten, und unbemannte Missionen dorthin waren schon erfolgreich. Das lässt Fans träumen. Manche glauben, dass es in ein paar Jahren losgehen kann. Nasa und Esa hingegen, die amerikanische und die europäische Raumfahrtbehörde, halten einen bemannten Flug dorthin derzeit für unmöglich, allein schon, weil schwere bemannte Landefähren wegen der dünnen Atmosphäre des Mars bei der Landung zerschellen würden. An ihrer Stelle preschen Privatleute vor. Ist das seriös? Oder größenwahnsinnig?