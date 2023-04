Aktualisiert am

Was können Eltern tun, wenn ein Kind schüchtern oder introvertiert ist? Und was ist überhaupt der Unterschied? Das erklärt der Kinder- und Jugendlichentherapeut Ralph Schliewenz im Interview.

Herr Schliewenz, wenn Eltern feststellen, dass ihr Kind eher zurückhaltend ist, sich nicht in den Mittelpunkt spielt, Gruppen eher meidet und gerne auch mal alleine spielt, dann sprechen sie schnell von „schüchtern“ oder „introvertiert“. Wie unterscheiden sich die beiden Beschreibungen?

Introvertiert ist ja erst einmal ein Charaktermerkmal, das man in sich hat und das eine gewisse Beständigkeit im Leben hat. Wobei man sagen muss, dass eine solche Charaktereigenschaft auch ein Kontinuum ist; niemand ist immer nur überall introvertiert und niemand nur extrovertiert. Das hängt durchaus von der Umgebung und den Mitmenschen ab. Wir können aber sicher festhalten: Wo auch immer ich mich als Person auf dem Kontinuum befinde, es ist gut so! Und: Es gibt in jede Richtung noch unendlich viele Möglichkeiten!