A ls Kind bemerkte Dunja Batarilo einmal: „Wow, andere Familien unterhalten sich so richtig beim Essen.“ An ihrem Esstisch ging es meist um ihren Bruder. Auch in den Urlaub fuhr die Familie nur selten: „Ich glaube, das war meinen Eltern einfach zu anstrengend.“ Trotzdem sagt Batarilo, sie habe eine schöne Kindheit gehabt, „nicht trotz, sondern mit David“. David ist ihr älterer Bruder. Er hat das Down-Syndrom. Bereits als Kind fühlte sie sich sehr verantwortlich für ihn, nahm ihn, bis sie ins Gymnasium kam, überallhin mit. Als David mit elf Jahren Diabetes bekam, lernte sie, seinen Blutzucker zu überwachen und ihm die Spritze zu geben. Da war Batarilo ungefähr neun Jahre alt.

Im Kindesalter ist den meisten Betroffenen die Belastung nicht bewusst, die das Leben mit einem behinderten Geschwisterkind mit sich bringt. Es ist normal, das Leben nach den Bedürfnissen des Bruders oder der Schwester auszurichten. Aus der erwachsenen Perspektive wünschen sich viele dann, ihr jüngeres Ich hätte mehr Zeit gehabt, einfach Kind zu sein. Vielen Geschwistern wird erst in späteren Jahren bewusst, wie viele Lebensbereiche direkt und indirekt von dieser Situation beeinflusst werden – sei es die Familienplanung, Umzüge oder das eigene Seelenleben.