Das Elterntaxi verschmutzt die Luft und verstopft die Straßen – und ist trotzdem Alltag. Warum ist das so? Und gibt es nicht vielleicht gute Gründe, den Nachwuchs zu chauffieren?

Schnell noch den Rucksack aus dem Kofferraum holen: Eine Mutter hat ihre Tochter in Stuttgart zur Schule gefahren. (Archivbild) Bild: Picture Alliance

Noch ganz knapp außerhalb der Halteverbotszone hat die Mutter einen Parkplatz vor der Grundschule gefunden. Die Familienkutsche hält, zwei Türen öffnen sich, eine hinten, eine vorn. Der Sohn sattelt den Ranzen, die Mutter küsst ihn aufs Haar, und gerade, als sie wieder ins Auto steigen will, kommt ein Vater vom Schulgelände zurück. Offensichtlich hat er gerade sein eigenes Kind abgeliefert. Zu Fuß. Die Frau beginnt, leicht hektisch, mit einem Erklärvortrag zum Thema: Warum ich Finn heute gefahren habe. Der Vater lächelt milde und erteilt Absolution: „Ihr lauft ja sonst immer so vorbildlich.“

Das Elterntaxi ist verpönt. Jeder weiß das, denn die Schulen erinnern ständig daran. Das ist überall so, aber im dicht besiedelten Taunus, wo viele Familien eher umfangreiche Autos fahren und ihre Kinder gern auf dem Weg zum Arbeitsplatz in Frankfurt an der Schule absetzen, hören Mütter und Väter die Mahnungen womöglich noch öfter.