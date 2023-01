„Unser Lied für Liverpool“ : Treten Frida Gold für Deutschland beim ESC an?

Das ist zumindest eine kleine Überraschung, die auch sonst gut informierte Kreise nicht auf dem Zettel hatten: Frida Gold nimmt am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) teil. Das einstige Quartett und heutige Duo um Sängerin Alina Süggeler zählt zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern der vergangenen bald 15 Jahre. Gleich ihr Debütalbum „Juwel“ war 2011 ein Erfolg, den großen Durchbruch schaffte die Band dann 2013 mit ihrem Album „Liebe Ist Meine Religion“ und dem daraus ausgekoppelten Lied „Liebe Ist meine Rebellion“. Vor allem die Texte von Frida Gold überzeugen. Beim ESC-Vorentscheid werden die 37 Jahre alte Sängerin und Songwriterin Alina Süggeler, die schon als Kind im Kirchenchor sang, und ihr Bandkollege Andreas „Andi“ Weizel ebenfalls mit einem deutschen Lied antreten: Die Ballade „Alle Frauen In Mir Sind Müde“ handelt vom Frausein und damit verbundenen gesellschaftlichen Missständen, wie der für den ESC federführende Sender NDR am Freitag mitteilte.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Demnach stehen acht von neun Acts für den Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“ am 3. März nunmehr fest. Ein weiterer Kandidat wird noch über ein Tiktok-Voting bestimmt werden. Die ersten acht wurden von der ESC-Redaktion und einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musikexperten ausgewählt. Insgesamt gab es 548 Bewerbungen. Bei Tiktok waren es sogar mehr als 900 Videos, allerdings gab es auch Überschneidungen. Über den verbleibenden Platz beim Vorentscheid kann bei Tiktok von heute an bis zum 3. Februar um 20 Uhr abgestimmt werden. Zu den Kandidaten zählt unter anderen Ikke Hüftgold.

Neben Frida Gold steht der 28 Jahre alte Will Church aus Berlin als weiterer Teilnehmer schon fest. Er kommt aus Bad Saarow in Brandenburg und nahm 2021 an „The Voice of Germany“ teil. Er tritt mit der Power-Ballade „Hold on” an, ein Aufruf an alle, die unter dem gesellschaftlichen Erfolgsdruck einzubrechen drohen. Die 25 Jahre alte Düsseldorferin Patty Gurdy nimmt mit ihrem Künstlernamen Bezug auf ein Folk-Instrument, Hurdy Gurdy ist eine Drehleier. Patricia Büchler, wie sie bürgerlich heißt, kombiniert Celtic-Folk und Pop. In ihrem Lied „Melodies Of Hope“ geht es um Zuversicht und Zusammenhalt in schweren Zeiten.

Trong Hieu Nguyen, kurz Trong, gewann 2015 die sechste Staffel von „Vietnam Idol“. Der Dreißigjährige, der in Bad Kissingen geboren wurde und am Music College in Hannover studierte, ist damit in der Heimat seiner Eltern zum Star geworden. Der Titel seines Lieds heißt „Dare To Be Different“, in ihm geht es um Selbstbewusstsein und darum, zu sich selbst zu stehen. Lord Of The Lost kommt aus Hamburg, die fünfköpfige Gruppe um Sänger Chris Harms besteht seit 2009. Ihre Musik changiert zwischen Rock, Metal, Glam, Wave und Pop, und sie sind auch schon beim Wacken Open Air und als Special Guest der Iron Maiden’s „Legacy Of The Beast“-Tour aufgetreten. Ihr Song „Blood & Glitter“ ist von ihrem neuen gleichnamigen Studioalbum, das Anfang Januar nach nur sechs Tagen Vorverkauf sofort auf Platz eins der Albumcharts schoss.

Kandidat kam durch Max Mutzke zum Singen

Der sechste Kandidat kommt aus Stuttgart. René Miller, 28 Jahre alt, kam durch Max Mutzke, der 2004 für Deutschland beim ESC mit „Can’t Wait Until Tonight“ auf dem achten Platz landete, zum Singen. 2018 bekam er den German Songwriting Award. Sein ESC-Beitrag „Concrete Heart“ ist eine Pop-Hymne mit emotionaler Kraft, die von einer toxischen Beziehung erzählt. In einem Dorf nahe Oldenburg in Niedersachsen ist die 22 Jahre alte Anica Russo aufgewachsen. Heute lebt die Sängerin in Berlin. Ihr Lied „Once Upon A Dream“ ist eine von Kirchenmusik inspirierte Dark-Pop-Ballade, die sich damit auseinandersetzt, wie man trotz vieler Rückschläge weiter seine Träume verfolgt.

Mehr zum Thema 1/

Auch Lonely Spring ist eine Band: Sie besteht aus den 25 Jahre alten Zwillingsbrüdern Julian und Simon Fuchs sowie Manuel Schrottenbaum (26) und Matthias Angerer (29). Das Quartett aus Passau beschreibt seine Musik als „Panic! at the Disco-Stadionpop“ und „Emo-Musik der 2000er-Jahre“. Sein Debütalbum „Change The Waters“ wurde bisher 1,5 Millionen Mal allein auf Spotify gestreamt. Beim ESC wollen sie mit dem Pop-Punk-Song „Misfit" überzeugen, der das Gefühl besingt, ein gesellschaftlicher Außenseiter zu sein.