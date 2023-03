Aktualisiert am

Die zwei Journalistinnen Franca Lehfeldt und Nena Brockhaus wollen mit ihrem Buch „Alte weise Männer“ die aktuelle Diskussion über Männer korrigieren. Das gelingt nicht im Geringsten – und ist gar nicht mal so weise.

Der Bekanntheitsgrad von Franca Lehfeldt, Chefreporterin Politik und Mode­ra­torin beim Nachrichtensender Welt, hat sich seit ihrer Hochzeit mit Bundesfinanzminister Christian Lindner im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Das ist gewollt, schließlich ha­ben sich beide nicht still und leise hinter verschlossenen Türen das Ja-Wort ge­geben, sondern für die Medien perfekt inszeniert an den schönsten Orten Sylts. Dass dieser Verbindung die öf­fentliche Diskussion folgte, ob es eine „saubere Sa­che“ ist, dass die Ehefrau des Finanz­ministers als Journalistin über die Ber­liner Politik berichtet, war naheliegend. Lehfeldt hat sich davon wenig be­irren lassen und zu diesem Thema in einem Interview mit der „Zeit“ geantwortet: „Vor zehn Jahren hätte es gar keine De­batte gegeben, da hätte sich die Frau fü­gen müssen. Umso wichtiger ist es heute, dass ich meinen Anspruch verteidige, über meine Leistung definiert zu werden und nicht als ,Frau von‘.“

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

So weit, so emanzipiert. Nun hat Franca Lehfeldt gemeinsam mit der „Bild TV“-Journalistin Nena Brockhaus ein Buch geschrieben mit dem Titel „Alte weise Männer“, das gerade bei Gräfe und Unzer erschienen ist. Einer der Gründe: Es handele sich um eine „bedrohte Spezies“, deren Erfahrungsschatz und Werte dringend gebraucht würden, um die Welt besser zu verstehen. Lehfeldt und Brockhaus jedenfalls, beide noch keine 35 Jahre alt und beste Freundinnen, „hören aufmerksam zu“, verspricht der Klappentext.