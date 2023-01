Nach Harrys Skandal-Biographie : Das Schweigen des Königshauses

Kein Sachbuch hat sich am Tag seines Erscheinens so rasant verkauft wie „Spare“ („Re­serve“), die brisanten Erinnerungen von Prinz Harry. Das behauptet der zur Random-House-Gruppe gehörende britische Verlag Transworld. Nach An­gaben von Geschäftsführer Larry Finlay hat der Titel mit einem kombinierten Ab­satz von 400 000 Exemplaren des gebundenen Buchs, des E-Buchs sowie des von dem Autor selbst vorgelesenen Hörbuchs bei den Rekorden, so weit er wisse, bisher nur einen Rivalen: den anderen „Harry“, nämlich Harry Potter, der den Prinzen al­lerdings mit 2,65 Millionen allein in Großbritannien am Erscheinungstag von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ verkauften Exemplaren in den Schatten stellt. Finlay sagte, Transworld habe im­mer gewusst, dass „Spare“ ein Selbstläufer sein werde. Doch hätten die Verkaufszahlen selbst die höchsten Erwartungen übertroffen.

Medienberichte darüber, dass der Titel schon vor dem Erscheinen auf die Hälfte des ausgezeichneten Preises von 28 Pfund skontiert worden sei, vermittelten den Eindruck, der Verlag sei nach den ausgiebigen Vorabinformationen um die Auf­lage besorgt. Derartige Aktionen sind bei Bestsellern im angloamerikanischen Buchwesen, in dem es keine Preisbindung gibt, jedoch nicht unüblich. Experten schätzen, dass der Verlag auf der ganzen Welt im elektronischen und physischen Format mehr als 1,7 Millionen Exemplare der gleichzeitig in 16 Ländern veröffentlichten Erinnerungen verkaufen müsse, um die Kosten einzuspielen. Der Verlag soll mit dem Prinzen einen Vertrag für vier Titel abgeschlossen haben. Der Wert des Pakets, von dem gemunkelt wird, es könne auch ein Erinnerungsbuch seiner Frau Meghan umfassen, wird mit zwischen 20 Millionen und 40 Millionen Dollar veranschlagt. Laut Berichten be­trägt das Honorar des amerikanischen Ghostwriters John Joseph „J. R.“ Moehringer eine Million Dollar.

Gemessen am Ansturm auf Buchläden beim Start der unter großem Bohei um Mitternacht lancierten Harry-Potter-Titel war der Zulauf allerdings bescheiden. Nur wenige Läden hatten für Prinz Harrys Buch um Mitternacht geöffnet, einige hatten am Tag des Erscheinens früher geöffnet. Vor dem Flaggschiffgeschäft der Waterstones-Kette in London stand eine einzige Kundin vor einer Armee von Pressefotografen. Ein Geschäft hatte sich den Spaß gemacht, „Spare“ neben dem Titel „How to Kill Your Family“ ins Schaufenster zu stellen. In einem Süd­londoner Buchladen war es neben einer Geschichte des Landesverrats platziert. Zu den witzigsten Memes, die im Internet kursieren, gehört eine Szene im Stil des die Geschichte der Eroberung Englands durch die Normannen in Bildern er­zäh­lenden Bayeux-Wandteppichs. Sie be­zieht sich auf den Kampf zwischen Wilhelm dem Eroberer und dem englischen König Harald. Prinz Harry heißt zwar offiziell Henry, aber sein Bruder nennt ihn Harold. Das Meme parodiert mitsamt lateinischer Beschreibung Harrys Schilderung, wie er durch seinen in Rage geratenen Bruder verprügelt wird und dabei auf einen Hundenapf fällt, der daraufhin zu Bruch geht.

Prinz Harrys Enthüllungen führten auch am Mittwoch in den britischen Me­dien zu meist kritischen Kommentaren. In einem weiteren Fernsehauftritt bezog der Prinz zudem Stellung zu der Empörung über sein Bekenntnis, bei seinem Einsatz in Afghanistan 25 Taliban getötet zu ha­ben. Ihm wird vorgeworfen, nicht nur sich selbst, sondern auch andere damit zu ge­fährden. Aus Afghanistan sind Stimmen laut geworden, die fordern, dass der Prinz vor ein Kriegstribunal gestellt werden müsse. Harry bemängelte, die Textstelle sei aus dem Zusammenhang gerissen und zu einer „gefährlichen Lüge“ verdreht worden. Ihm sei es um die Veteranen gegangen, mit denen er seit fast zwei Jahrzehnten zusammenarbeite. Daraus habe er gelernt, dass Ehrlichkeit und die Fähigkeit, Erfahrungen ohne Schamgefühl auszutauschen, das Wichtigste seien. Sein einziges Ziel sei der Versuch gewesen, die Zahl der Suizide unter Veteranen zu verringern.

Besorgt über Prinz Harrys Therapie-Abhängigkeit?

Die anonymen „Quellen“ in und um das Königshaus, die der Prinz in seinem Buch, das die vermeintliche Komplizenschaft seiner Familie mit der Presse anprangert, ein ums andere Mal rügt, wollen wissen, dass die Windsors das Vertrauen in den Herzog von Sussex verloren hätten und sich vorsähen, mit ihm zu reden. Der „Daily Telegraph“ bezieht sich in einem Be­richt über die angebliche Reaktion von Mitgliedern der könig­lichen Familie auf mehrere solche ­Quellen, die unter anderem behaupten, der König und Prinz William seien besorgt über Harrys scheinbare Abhängigkeit von seiner Therapie. Während sowohl Vater und Bruder einsähen, dass Prinz Harry professionelle Hilfe brauche, scheine diese seinen Zorn und seine ­Entschlossenheit zu fördern, anderen die Schuld für seine Probleme zu geben. In seinem Buch schreibt Harry, sein Bruder habe die Sorge geäußert, dass er sich mit der Therapie einer Gehirnwäsche ­un­ter­ziehe.

Nach außen hin schweigt das Königshaus und verfährt weiter nach der Devise „business as usual“. Allerdings gibt es bisher unbestätigte Meldungen über die ersten Staatsbesuche von König Charles III. und Königin Camilla. Wie schon unmittelbar nach dem Tod Elisabeths II. im September gemutmaßt, soll der erste für März avisierte Staatsbesuch Frankreich gelten. Wenig später soll ein Besuch, der nach der Beisetzung der Königin von Bundesprä­sident Frank-Walter Steinmeier schon in Aussicht gestellt wurde, das Paar dann nach Deutschland führen. Geplant seien demnach Aufenthalte in Berlin und in Hamburg, auch eine Station im Osten Deutschlands soll im Gespräch sein. Als Thronfolger war Charles schon häufig in Deutschland zu Gast gewesen, zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. Beim zentralen Gedenken im Bundestag beschwor er damals die tiefe Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland.