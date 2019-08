Ferdinand Piëch : Das 13. Kind ist ein Porsche

Aktualisiert am

Hans Porsche ist das bislang unbekannte 13. Kind von Ferdinand Piëch – das bestätigte dessen Mutter Marlene Porsche in einem Statement in der „Bild am Sonntag“. „Es ist zutreffend, dass es sich beim 13. Kind um meinen Sohn Hans Porsche handelt. Diese Tatsache wurde durch einen gerichtlich anerkannten Vaterschaftstest bestätigt“, heißt es dort. Mehr wolle sie mit Rücksicht auf die Privatsphäre der Betroffenen nicht mitteilen. Bislang war nur von zwei gemeinsamen Kindern des ehemaligen Paares die Rede gewesen.

Marlene Porsche war ursprünglich die Frau von Piëchs Vetter Gerhard Porsche. Bislang war angenommen worden, dass Hans Porsche dessen Sohn ist. Wie die „Welt“ berichtet, kam Hans Porsche 1973 zur Welt. Dem Bericht nach waren Marlene und Gerhard Porsche zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet. Als Marlene Porsche ein Jahr später mit Ferdinand Piëch zusammenzog, nahm sie ihren Sohn mit. Marlene Porsche und Ferdinand Piëch selbst sollen eine offene Beziehung geführt haben.

Piëchs Kinder entstammen unterschiedlichen Beziehungen: Mit seiner ersten Frau Corina hat der Unternehmer fünf Kinder. Drei Kinder hat er mit Marlene Porsche, mit der er zusammenlebte, zwei weitere Kinder entstammten „einer anderen Connection“. Mit seiner zweiten Frau Ursula Piëch, bei der er schließlich Halt fand, hat er drei weitere Kinder.

Piëch starb am 25. August 2019 im Alter von 82 Jahren nach einem Restaurantbesuch in Aschau im Chiemgau im Krankenhaus.