Thunberg setzt Segel-Trend : Per Anhalter über die Weltmeere

Manche Reisende haben es eilig: am Wochenende schnell ein Städtetrip nach Barcelona, danach fix zum Skifahren in die Alpen, und im Hinterkopf schon die nächste große Flugreise nach Asien oder Australien im Jahr 2020. Für Kolja Kusenberg ist Zeit dagegen kein Problem. Der Zwanzigjährige will sich treiben lassen – und dabei sein eigentliches Reiseziel nicht aus den Augen verlieren: Südamerika. Von Deutschland aus ist Kusenberg durch die Schweiz, Frankreich und Spanien bis nach Portugal getrampt – und mit einer Familie von Lagos bis zu den Kanarischen Inseln gesegelt.

Auf Teneriffa angekommen, sucht er nun unter anderem in Facebook-Gruppen, Internetforen und klassisch am Schwarzen Brett im Hafen der Inselhauptstadt Santa Cruz nach einer passenden Yacht und freundlichen Seglern, mit denen er sein nächstes Abenteuer bestreiten kann – einen Segeltörn über den Atlantik bis in die Karibik. Oder sogar direkt nach Kolumbien oder Brasilien. Das Problem: Kusenberg sucht nicht allein.