Audienz bei Margarethe II. : Sie liebt das Rauchen und die Selbstironie

Die dänische Königin sagt, sie sei ein anständiges Mädchen gewesen. Sie habe nie heimlich geraucht. Margrethe II. sitzt im Schloss Amalienborg in einem golden verzierten Sessel und erzählt von ihrer ersten Zigarette. Sie habe sehr präzise Erinnerungen, besonders an ihre Kindheit, hat sie gesagt. Und offensichtlich auch an ihre erste Zigarette, mit 17 Jahren. „Wir saßen beim Tee, und meine Eltern fragten: Möchtest du eine Ziga­rette probieren?“ Beide seien große ­Raucher gewesen. „Ich sagte gerne, nahm eine Zigarette, und sie beobachteten mich.“ Sie ahmt nach, wie sie eine Zigarette zum Mund und wieder weg führt. „Mir gefiel es ziemlich gut, und ich begann zu rauchen.“ Die Königin lacht.

An diesem Mittwoch kommt Mar­grethe II. zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Und weil das eine große Sache ist, hat sie einigen deutschen Journalisten vorher eine Audienz in Kopenhagen gewährt. Sie spricht dabei nicht nur über ihre erste Zigarette, sondern über die Corona-Pandemie, die Tücken der deutschen Sprache und das Ver­hältnis ihrer Dänen zu dem großen Nachbarn im Süden. Denn auch wenn dieses Verhältnis heute stets als sehr gut gepriesen wird, war das mal ganz anders. Auch das führt zurück in die Kindheit und Jugend der Königin.

Die erste Frau auf dem Thron seit 600 Jahren

Bevor es aber zu ihr geht, ist ein Gespräch angesetzt mit Lene Balleby, der Pressesprecherin des Hofs, und Kim Kristensen, dem Protokollchef. Ein Saal in einem Palais, in dem sonst Staatsgäste wohnen dürfen. Ein paar Fakten zum Königshaus, dessen Wurzeln mehr als 1000 Jahre zurück­reichen in die Wikingerzeit und bis zu Gorm dem Alten. Der starb 958 und gilt als erster König Dänemarks. In den Jahrhunderten danach hat sich vieles getan, neue Linien kamen hinzu und verbanden das dänische mit anderen Königshäusern in Europa und vor allem mit dem deutschen Adel. Die Macht der Könige in Dänemark wurde immer weiter eingeschränkt, und weil mit der Verfassungsänderung 1953 die Thronfolge neu geregelt wurde, durfte Margrethe 1972 ihrem Vater, König Frederik, nachfolgen. Sie war die erste Frau auf dem Thron seit 600 Jahren.

Auch ein paar Fakten zum Staats­besuch gibt es, der die 81 Jahre alte Königin gemeinsam mit dem 53 Jahre alten Kronprinz Frederik zunächst nach Berlin führt. Am Freitag reist sie dann ohne ihren Sohn noch nach München. Es ist der 55. Staatsbesuch von Margrethe und der erste seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. 1974 führte sie der erste – und trotz vieler kleinerer Besuche später bislang einzige – Staatsbesuch in Deutschland, nach Bonn. Damals war Willy Brandt zurückgetreten und Helmut Schmidt als Bundeskanzler gewählt. In einem Bericht der F.A.Z. damals wird vermerkt, die dänische Königin „sieht gut aus“, sie sei hoch­gewachsen „und übertrifft in dieser Hinsicht, außer de Gaulle, jeden anderen vorherigen Staatsbesuch in der Bundesrepublik“.

Anerkennung hat sich Margrethe II. seither aber nicht wegen ihres Aussehens oder ihrer Größe erworben. Sie ist schlicht eine erstaunliche Königin. Nicht nur wegen ihrer ausgesprochenen Liebe zu den Zigaretten, obwohl sie seit einigen Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit raucht.

Mit ihrem Sinn für Humor und Selbstironie gelang es ihr immer wieder, den richtigen Ton zu treffen, private Einblicke zuzulassen, eigene Mängel einzugestehen und doch eine vornehme Distanz zu wahren. Ihre Interessen sind breit gestreut, ihre Bildung gilt als exzellent, sie hat Bücher übersetzt, sie liebt die Archäologie und die Kunst. Heute gilt das dänische Königshaus als eines der beliebtesten in Europa, die Zustimmung zur Königin ist hoch.