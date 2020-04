Dänemarks Königin : Dann eben ein Ständchen vom Balkon

Die Dänen singen gerne, und viele von ihnen werden es an diesem Donnerstag wieder tun, und zwar zu einer ganz bestimmten Uhrzeit und für eine ganz bestimmte Frau. Die dänische Königin Margrethe II. wird 80 Jahre alt, und was war nicht alles geplant im Königreich für ihren Geburtstag: von einer Gala im Theater über einen Empfang in der Hauptstadt Kopenhagen bis zu einer Kutschfahrt. Geblieben ist davon nichts – der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus bestimmt das Leben in Dänemark, auch wenn das Land sich an vorsichtigen Schritten Richtung Normalität versucht und seit Mittwoch zumindest Kindergärten und Grundschulen wieder geöffnet sind.

Da so ein Geburtstag aber wenn schon keine Gala, doch mindestens ein Ständchen verlangt, haben sich viele Dänen im Internet zusammengefunden. Mehr als 180.000 Menschen haben sich der Facebook-Gruppe „Danmark synger for dronningen“ angeschlossen, also „Dänemark singt für die Königin“. Um zwölf Uhr sollen alle zusammen singen, ob aus Fenstern oder von Balkonen. Vier Lieder sind geplant, das erste heißt: „Heute hat die Königin Geburtstag“.

Balance zwischen Nähe und königlicher Distanz

So werden die Dänen an diesem Donnerstag ihrer Königin auch ohne Festprogramm und Fahnenschwenken auf den Straßen ihre Zuneigung versichern, auch wenn daran ohnehin kein Zweifel besteht. Es ist ja ein Phänomen in den so modernen, aufgeklärten Ländern des Nordens, dass es zwar zur Folklore mancher Partei gehört, zumindest offiziell für eine Abschaffung der Monarchie einzutreten, das aber doch kaum jemand ernsthaft verfolgt. Stattdessen sind die Königshäuser mehr oder weniger beliebt, ob in Norwegen, Schweden oder ganz besonders in Dänemark, mit dem ältesten Königshaus Europas.

Einen großen Anteil daran hat Königin Margrethe. Stets waren ihre Zustimmungswerte besonders hoch. Sie hat es verstanden, die Balance zu wahren zwischen Nähe und königlicher Distanz. Eine Königin, die über Persönliches sprach, ohne geschwätzig zu wirken, die eigene Fehler eingestehen konnte und doch die Dänen auch ermahnte, wenn sie es für nötig hielt. Eine kunstsinnige Frau, die gerne nach alten Schätzen gegraben hätte und unter Pseudonym Bücher illustriert hat. Und natürlich eine Königin mit Zigarette, auch wenn sie nun seit vielen Jahren schon nicht mehr in der Öffentlichkeit raucht.

Dabei kam Margrethe Alexandrine Thórhildur Ingrid gar nicht als Thronfolgerin zur Welt. Am 16. April 1940 wurde sie auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen geboren, da wütete der Zweite Weltkrieg, ihr Opa Christian X. saß auf dem Thron, und Frauen durften noch nicht gekrönt werden. Erst 1953 – ihr Vater war als Frederik IX. König, und sie hatte nur Schwestern – wurde die Verfassung geändert und eine weibliche Thronfolge gesichert. So wurde sie erst zur Kronprinzessin, bis ihr Vater starb. Sie war 31 Jahre alt, als vom Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen der damalige Ministerpräsident ausrief: „König Frederik IX. ist tot. Lange lebe Ihre Majestät Königin Margrethe II.“

Nicht frei von Untiefen

Seit Anfang 1972 sitzt sie nun als Nachfolgerin von Gorm dem Alten, Harald I. „Blauzahn“ und Sven I. „Gabelbart“ sowie etwa 50 weiteren Königen auf dem Thron. Nur eine Frau hatte dort zuvor gesessen: Margrethe I. (1353 bis 1412). Es sei eine große Sache gewesen, dass sie eine Frau war, hat die Königin über ihre ersten Jahre einmal in einem Buch erzählt, das sei nicht lustig gewesen. Doch es sei weder ihr Verdienst, dass sie eine Frau, noch dass sie Staatsoberhaupt sei. „Es ist ein biologischer Zufall.“

Kein Zufall ist es, dass sie der Aufgabe stets gewachsen schien. Früh begleitete sie ihre Eltern auf Reisen, übernahm repräsentative Pflichten. Beeindruckend ist auch ihre Bildungskarriere: In den fünfziger Jahren besuchte sie ein Mädcheninternat in England, Ende des Jahrzehnts machte sie das Abitur in Dänemark, dann folgten Studienaufenthalte unter anderem an der Sorbonne in Paris und in Cambridge. Sie studierte neben Politikwissenschaften auch Archäologie. 1967 heiratete sie den französischen Diplomaten Graf Henri de Laborde de Monpezat, den sie in Paris kennengelernt hatte. Er wurde Prinz Henrik von Dänemark. Sie bekamen zwei Söhne, Kronprinz Frederik wurde 1968 geboren, ein Jahr später Prinz Joachim.

Ihr Privatleben wurde in der dänischen Öffentlichkeit meist zurückhaltend begleitet, auch wenn es nicht frei war von Untiefen. Die Söhne machten klar, dass sie eine distanzierte, zuweilen robuste Erziehung genossen, und sie selbst sprach öffentlich über ihre Schwächen als Mutter und als Ehefrau. Richtig angekommen fühlte ihr Mann sich wohl nie in Dänemark, bis kurz vor seinem Tod im Jahr 2018 klagte er darüber, nie den Titel eines Königs bekommen zu haben. Kürzlich erzählte die Königin in einem Zeitungsinterview, dass sie für ihre acht Enkel auch nicht unbedingt die beste Großmutter sei.

Der Beliebtheit der Königin konnte das nichts anhaben. So scheint es auch niemanden zu stören, dass sie nicht daran denkt abzudanken, das hat sie schon oft klargemacht. Ihren Geburtstag dürfte sie in ganz kleiner Runde feiern. Ihrem Volk hat sie in einer Fernsehansprache nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie gesagt: Einige feierten noch immer Feste und runde Geburtstage. Das sei gedankenlos und vor allem rücksichtslos.