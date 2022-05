Debatte nach CSU-Parteitag : Die CSU lernt, die Avocado zu lieben

Man hätte nach dem CSU-Parteitag vor zehn Tagen über viele Aussagen des CSU-Vorsitzenden Markus Söder intensiver debattieren können. Besonders jedoch schieden sich die Geister auch innerhalb der Partei an seiner These, die CSU sei „nicht die Avocado-, sondern die Schnitzeletage“. Es ging dabei nicht zuvörderst um die Frage, was denn eine „Avocadoetage“ überhaupt sei, sondern eher darum, warum die CSU um Himmels willen Avocado und Schnitzel gegeneinander ausspielen solle.

Eine der Debattenteilnehmerinnen war dem Vernehmen nach die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär. Deren Parteinahme für die Avocado wurde von der Hardcore-Schnitzelfraktion dem Um­stand zugeschrieben, dass sie sich, als Bundestagsabgeordnete mit digitalem Touch, angeblich sehr viel in Berlin-Mitte bewege, wo es der Legende nach mehr Avocados gibt als etwa in Chile, zumal in der Umgebung von Yogastudios. Die in Unterfranken aufgewachsene Bär verwies in der Debatte darauf, dass ihre Büro­mitarbeiterinnen nicht aus Berlin, sondern aus Franken stammten und trotzdem Avocados gut fänden, ohne deswegen das Schnitzel zu verschmähen.

Dass das geht, zeigt das Beispiel Mexiko: Fleischland durch und durch, essen die Menschen dort doch auch sehr gerne Guacamole, die ohne Avocado nicht denkbar wäre – begleitend zum Fleisch. Die Schnitzelfraktion soll daraufhin gefragt haben, gegen welche Frucht oder welches Gemüse das Fleisch denn dann in Stellung gebracht werden könnte, was wiederum die Avocado-Aficionados in der CSU mit dem Ausruf quittierten: Gegen gar keines, schließlich gehörten zu einer Volkspartei auch die Obst- und Gemüse-Esser.

Offenbar hat das überzeugt. Denn wenige Tage später kam im Berliner Bundestagsbüro von Bär eine Geschenkkiste mit Avocados und „Avocado-Abendbrotaufstrich“ an. Absender: kein Geringerer als Markus Söder, über den die F.A.Z. mal geschrieben hatte, er sei „ein lernendes System“.

Man kann sich nun als Journalist selbstkritisch fragen, was derlei in einer Zeitung wie dieser zu suchen hat, ob man sich mit so einer Nachricht – Söder schickt Bär Avocados – vielleicht vor den Karren von wem auch immer spannen lässt. Aber die CSU hat es im Moment, wie mehrere ihrer Vertreterinnen jüngst aus Anlass des Masken-Untersuchungsausschusses beklagten, wirklich nicht leicht – schon gar nicht, mit leichten und positiven Themen in den Medien durchzudringen.

Derlei gibt natürlich zu denken, und deswegen wollen wir uns hier auch gar nicht näher mit der Ökobilanz der Avocado (oder gar des Schnitzels) auseinandersetzen. Nicht dass es dem Früchtchen noch geht wie dem neuen CSU-Generalsekretär.