Corona-Verschwörungstheorien : Woran Xavier Naidoo glaubt

Der Sänger Xavier Naidoo verbreitet Verschwörungstheorien. Dass er sich damit schadet, ist ihm offensichtlich egal. In langen Youtube-Interviews und in Chatgruppen gibt er Einblicke in seine Gedankenwelt. Experten finden seine Ansichten gefährlich.

Wenn man als Journalist über Xavier Naidoo und seine Internetbekanntschaften berichtet, kann das unangenehme Folgen haben. „Ich habe einen Schwall an Hass-E-Mails bekommen“, sagt ein Redakteur, der Mitte April geschrieben hatte, dass der Mannheimer Sänger seine Fans mit Verschwörungstheorien radikalisiere. Auch Sebastian Leber, der für den „Tagesspiegel“ über Naidoo schrieb, berichtet von „Drohungen und unsäglichen Nachrichten“. Leber hatte öffentlich gemacht, dass Naidoo den mehrfach verurteilten Reichsbürger Rüdiger Hoffmann im Messengerdienst Telegram als „wahren Helden“ bezeichnet hatte. Wenige Tage nachdem der Artikel erschienen war, veröffentlichte Hoffmann, der früher Mitglied der NPD war und wegen versuchten Mordes mehrere Jahre im Gefängnis saß, auf Youtube ein Video, in dem er Naidoo applaudierte – und seinen Anhängern vorschlug, bei Leber anzurufen, um ihm „eure Fanbase“ zu bekunden.

Dieses Video verbreitete ein Nutzer namens „Xavier N.“ in dem öffentlichen Telegram-Kanal „Xavier Naidoo (offiziell)“, der laut Eigenbeschreibung „in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Xavier“ betrieben wird, und schrieb dazu: „Danke Rüdiger. Der arme Sebastian, sei doch nicht so hart mit ihm. Ich bewundere die Ausdauer und Hartnäckigkeit von Rüdiger.“

Miro Dittrich, der für die Amadeu-Antonio-Stiftung rechtsextreme Strukturen im Internet beobachtet, ist sich sicher, dass Naidoo viele der Nachrichten in dem Telegram-Kanal selbst veröffentlicht. „In dem Kanal wurde von den Betreibern mal ein Beitrag geteilt, den ein Nutzer namens Xavier N. in einer geschlossenen Gruppe unter derselben Telegram-ID erstellt hatte.“ In dieser geschlossenen Telegram-Gruppe habe Naidoo unter dem Namen „Xavier N.“ vorher viele der Videoclips zuerst veröffentlicht, die später auf Twitter verbreitet wurden und für Skandale sorgten. „Und er hat auf Nachrichten mit Sprachnachrichten geantwortet.“

In einer Sprachnachricht hört man Naidoo sagen: „Aber Rüdiger, ich habe das doch schon längst auf dem Kanal hochgeladen, dein Video. Ich hab gesagt, dass du ein wahrer Held für mich bist.“ Auf eine Anfrage an Naidoo, ob er der Nutzer Xavier N. in dem Kanal ist, reagierte er bis Mittwoch nicht, entsprechende Berichte hat er aber bisher nicht zurückgewiesen. Dafür hat er prominenten Akteuren der Verschwörungstheorie-Szene lange Youtube-Interviews gegeben, in denen er so offen wie nie über seine Ansichten spricht. In einem sagt er: „Ich muss da den Rüdiger in Schutz nehmen.“

„Das ist alles fake“

Dass Naidoo fragwürdige politische Ansichten hat, ist nichts Neues. Es gibt Chroniken der Skandale, die er ausgelöst hat, meistens beginnen sie mit einem Interview von 1999, in dem er sagte: „Bevor ich irgendwelchen Tieren oder Ausländern Gutes tue, agiere ich lieber für Mannheim.“ Später bezeichnete Naidoo Deutschland als „besetztes Land“, verbreitete entsprechende Verschwörungstheorien in seinen Liedern – und schließlich 2014 bei einem Auftritt in Berlin, bei dem auch Reichsbürger um Hoffmann zuhörten. Früher bemühte sich Naidoo nach solchen Skandalen oft erfolgreich um Schadensbegrenzung.