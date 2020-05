Corona und Gleichstellung : Wir erleben keinen Rückschritt

Feministinnen haben mit vielen Positionen recht. Es gibt zu wenige Chefinnen in Unternehmen, Behörden und Universitäten. Die Sorgearbeit in der Gesellschaft wird zu einem höheren Anteil von Frauen getragen. Auf der ganzen Welt summiere sich die unbezahlte Arbeit in Haushalt, Erziehung und Pflege für Frauen jeden Tag auf zwölf Milliarden Stunden, rechnet die Initiative „Equal Care Day“ vor. Sie setzt sich dafür ein, dass Unternehmen diese Sorgearbeit in ihre Planungen einbeziehen.

Zu wenige Männer wachsen in diese Rolle hinein, indem sie zum Beispiel die recht großzügig abgefederte Elternzeit über mehrere Monate nehmen. Von Ideen einer Welt der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familienarbeit ist nicht nur Deutschland weit entfernt. Das war vor der Corona-Krise durch viele Studien und Analysen aus Wissenschaft und Politik klar.

Nun erlebt Deutschland durch die Pandemie die vielleicht herausforderndste Phase der Nachkriegsgeschichte. Wirtschaftlich, politisch und sozial sind die wochenlangen Ausgangsbeschränkungen und die Schulschließungen eine nie zuvor dagewesene Belastung.

Ein ärgerlicher Sound ist in die Debatte gekommen

Die Arbeitslosigkeit steigt, Unternehmen kämpfen gegen drohende Insolvenzen, für die Verwaltungen standen und stehen schwierig abzuwägende Entscheidungen an, und Familien mussten zu Hause die Schule ersetzen – während sie gleichzeitig ihre Arbeit weiter erledigten, sofern sie nicht durch den Staat mittels Kurzarbeit mehr Zeit auf solidem finanziellem Polster hatten.

Die Krise trifft alle, es ist aber offensichtlich, dass einige gesellschaftliche Gruppen stärker getroffen sind: Geringverdiener etwa oder Beschäftigte in der Gastronomie, in der überdurchschnittlich viele Frauen arbeiten. Forschungsinstitute, Stiftungen und Lehrstühle erarbeiten Studien dazu. Das ist hilfreich, um zu verstehen, welche Wirkungen die Corona-Krise hatte. Sie liefern interessante Ergebnisse zu der Frage, wie sich Frauen und Männer die Sorgearbeit teilen, die – das sei vorweggenommen – keineswegs alarmierend ausfallen.

Dennoch ist ein Sound in die Debatte gekommen, der ärgerlich ist. Die Rede ist von einer Rückkehr in die fünfziger Jahre, von einer „Retraditionalisierung“, von einer Rolle rückwärts und einem Rollback der Geschlechterrollen. Wissenschaftlerinnen, gewerkschaftsnahe Forscher und Publizistinnen, darunter auch meine Kollegin Julia Schaaf in einem Artikel hier vor 14 Tagen, wirken mit, dieses Bild zu verankern.

Das ist deshalb ärgerlich, weil dieses Bild maßgeblich unsere kollektive Erzählung über die große Krise beeinflusst, die wir gerade dabei sind, bravourös zu meistern. Keine der Studien, die zu diesem Bild beitragen, ist falsch. Aber auch keine Statistik zu dem Thema lässt sich – ohne reichlich nachzuhelfen – als Rückkehr in die Fünfziger deuten. Die These wird den Tatsachen nicht gerecht, welchen Anteil am Erfolg Frauen und Männer haben. Das ist Anlass, eine Gegenerzählung in die Diskussion zu bringen.