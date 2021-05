Aktualisiert am

Zurück in der Schule : „Viele werden nur noch schwer Tritt fassen“

Die meisten Kinder in Deutschland sind zumindest zeitweise wieder in der Schule. Viele Familien denken, jetzt wird alles wieder gut. Sie hingegen befürchten, dass viele Kinder Anpassungsschwierigkeiten haben werden. Warum?

Ich gehe davon aus, dass Schulvermeidung ein großes Thema wird, insbesondere wenn die Schulen komplett wieder aufmachen, vermutlich also in vielen Kommunen spätestens nach den Sommerferien. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen, und wir werden Kinder erleben, die in der Schule nur noch schwer Tritt fassen.

Was sind die Gründe, wenn Kinder nicht mehr in die Schule gehen ­wollen?