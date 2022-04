Pandemie und Kinderehen : „Corona ist schuld an meiner Ehe“

Es ist noch nicht lange her, da durfte Afsana Akter das sein, was sie war: halb Kind, halb Jugendliche. Sie ging zur Schule, traf dort ihre Freundinnen und genoss die gemeinsamen Momente, die das Leben in ihrem Slum in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, für ein paar Au­genblicke in den Hintergrund rückten. Vor allem an Kanamachi („blinde Fliege“) denkt sie gern zurück.

Tim Niendorf Politikredakteur. Folgen Ich folge

Bei diesem Spiel, das in ih­rer Heimat weit verbreitet ist und dem deutschen Pendant „Blindekuh“ äh­nelt, werden einem Kind die Augen verbunden. Die „blinde Fliege“ muss die Freunde, die um einen herumstehen, fangen, wobei diese den Kreis immer mehr weiten, um zu entkommen. Hat die „blinde Fliege“ jemanden erwischt und den Na­men des Gefangenen erraten, wird dieser selbst zur Kanamachi, und der Fänger ist erlöst.