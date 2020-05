Corona-Verschwörungstheorien : „Die Menschen fürchten den Kontrollverlust“

Aktualisiert am

Ein Klavierspieler in einem Schutzanzug spielt bei der Mahnwache in Schwerin. Mehrere hundert Bürger versammelten sich, um gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. Bild: dpa

Frau Lamberty, woher weiß ich, dass Sie nicht Teil einer Verschwörung sind?

Prinzipiell ist in der Wissenschaft Transparenz und Nachprüfbarkeit ein hohes Gut. Beispielsweise könnten Sie schauen, wer mich finanziert. Außerdem gibt es Menschen, die meine Artikel vorher begutachten. Wenn Sie also denken würden, dass das alles nicht stimmt, müsste man von einer besonders großen Verschwörung ausgehen. Da müssten viele Wissenschaftler involviert sein.

Wie erkenne ich denn eine Verschwörungstheorie?

Das ist tatsächlich nicht immer so einfach. Es gibt natürlich Dinge, da ist einfach zu erkennen, dass etwas nicht stimmt. Den meisten ist klar, dass die Erde nicht flach ist oder dass es keine Hohlerde gibt, in der Reptiloide leben. Kompliziert wird es, wenn Fakten uminterpretiert werden. Oder wenn Bilder oder Informationen aus dem Kontext genommen und in einen anderen gestellt werden.

Woran denken Sie da?

Zum Beispiel an die Behauptung, dass Bill Gates Herrn Drosten 250.000 Dollar gegeben hätte. Die Stiftung hat der Charité zwar Geld gegeben, aber nicht der Einzelperson. Dann wird das ganze schon mal komplizierter. Wenn mir die Behauptung seltsam vorkommt, würde ich schauen, was das Medium ist, das das verbreitet. Ist das schon mal durch verschwörungsideologische Inhalte aufgefallen? Oder die Person, die diese Information verbreitet?

Auch in Whatsapp-Gruppen und auf Telegram werden momentan viele Verschwörungsvideos verbreitet. Fehlt es da an Medienkompetenz?

Medienkompetenz oder Wissenskompetenz ist etwas, das lange vernachlässigt wurde. Deswegen sind Menschen oft nicht gut darin, zu erkennen, was Fake News sind. Dass Leute solche Nachrichten verbreiten, darf aber nicht nur auf fehlende Medienkompetenz zurückgeführt werden. Wer diese Inhalte teilt, hat schon eine Affinität dazu.

Wie kommt es dazu?

Da spielt die generelle Weltsicht eine Rolle. Wittere ich tendenziell eher überall Verschwörungen oder nicht? Entscheidend ist auch, ob diese Information in mein Weltbild passt. Insgesamt verarbeiten Menschen eher Informationen, die ihrem eigenen Weltbild entsprechen. Oder sie verarbeiten sie so, dass sie ihrem eigenen Weltbild entsprechen.

Verstärkt sich das, wenn solche Infos zwischen unseren privaten Nachrichten landen?

Ich vermute, schon. Auf Youtube muss ich extra gehen; wenn es über den Nachrichtendienst Telegram kommt, poppt es zwischen meinen privaten Nachrichten auf und wirkt so vielleicht noch persönlicher. Noch stärker ist das bei weitergeleiteten Sprachnachrichten auf Whatsapp, wo der Urheber nicht klar ist.

Gibt es da ein Beispiel?

Zu Beginn der Pandemie gab es eine Sprachnachricht von einer Nutzerin, „Poldis Mutter“. Eine Frau hat darin behauptet, dass Ibuprofen die Vermehrung des Virus beschleunigt. Viele haben angenommen, dass das stimmt. Warum sollte eine ältere Frau auch falsche Informationen verbreiten?

Welche Menschen glauben an Verschwörungstheorien?

Eine Erklärung ist: Kontrollverlust verstärkt, dass Menschen überall Verschwörungen wittern. Das sind Situationen, in denen wir uns machtlos und ausgeliefert fühlen. Es ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen, die Kontrolle zu behalten. Wenn Menschen dieses nicht befriedigen können, tendieren sie eher dazu, lose Punkte zu Mustern zu verbinden. Da sind wir dann bei der Verschwörungserzählung.

Gibt es die typische Verschwörungspersönlichkeit?

Die grundlegenden Persönlichkeitstypen, die es in der Psychologie gibt, spielen hier keine Rolle. Auch Ost-West-Unterschiede und das Alter sind nicht relevant. Männer sind tendenziell eher anfällig als Frauen. Menschen mit einer niedrigen formalen Bildung wittern eher Verschwörungen. Das hat aber weniger etwas damit zu tun, dass sie weniger intelligent sind, sondern eher damit, dass sie sich von der Gesellschaft abgehängt fühlen. Auch Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen glauben eher an Verschwörungen.

Gibt es eine Schnittmenge zwischen Alternativmedizin, Impfgegnern und Verschwörungstheorien?