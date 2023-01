Bekannt aus „Polizeiruf 110“ : Schauspielerin Christina Drechsler gestorben

Christina Drechsler ist tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 41 Jahren. Das teilte ihr Kollege Sabin Tambrea am Mittwoch bei Instagram mit. Nähere Informationen zu den Todesumständen wurden zunächst nicht bekannt.

Tambrea veröffentlichte mehrere Fotos der Schauspielerin, dazu schrieb er: „Ach Christina. So viele hast du verzaubert, mit deiner sanften Seele. Mit deinem kompromisslos abgrundtiefen Spiel. Deiner Selbstaufgabe für das Unerreichbare, wonach wir alle streben, solange unsere Flügel noch nicht von der Realität gestutzt worden sind. Deine Flügel hast du bis zuletzt behalten, mögen sie dich auf deiner Reise so sanft tragen, wie du unsere Bewunderung zum schweben gebracht hast, durch unzählige, unvergessliche Theateraugenblicke. Gute Reise. Christina Drechsler 1982-2023.“

In den Kommentaren drückten zahlreiche Fans sowie Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Trauer aus. Jasna Fritzi Bauer postete drei schwarze Herz-Emojis. Die Schauspielerin Anna Maria Mühe schrieb: „Christina, fliege sanft. Vielleicht mit einem Lächeln im Gesicht. Das stand dir so gut..“ Dazu postete sie ein schwarzes Herz-Emoji.

Christina Drechsler wurde 1982 in Berlin geboren. Als Jugendliche war sie das erste Mal im Fernsehen zu sehen. Bereits vor dem Abitur trat sie an Berliner Theatern auf. Nach dem Abitur studierte sie Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin und schloss 2004 mit Diplom ab. Anschließend war sie fest am Berliner Ensemble engagiert, bis zum Jahr 2013.

Mehr zum Thema 1/

Neben der Theaterbühne war Drechsler auch im Fernsehen zu sehen. Sie spielte unter anderem in den Serien „Polizeiruf 110“, „Stromberg“ und „In aller Freundschaft“ mit. 2012 wurde sie für ihre Nebenrolle in Christian Schwochows Drama „Die Unsichtbare“ für den Deutschen Filmpreis nominiert.