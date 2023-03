Aktualisiert am

In der Beziehung von Christian und Bettina Wulff hat offenbar ein neues Kapitel begonnen. Berichten zufolge soll das Paar zum dritten Mal geheiratet haben.

Christian Wulff und Bettina Wulff sind im Januar 2023 in München bei der Geburtstagsfeier von Leslie Mandoki zu Gast. Bild: dpa

Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und Bettina Wulff haben offenbar zum dritten Mal geheiratet. Das berichten unter anderem der NDR, RTL.de und die „Bild“-Zeitung. Eine offizielle Bestätigung des Paares gibt es bislang nicht.

Laut den Medienberichten fand die Hochzeit am vergangenen Samstag in den Herrenhäuser Gärten in Hannover statt.

2008 hatten Christian und Bettina zum ersten Mal standesamtlich geheiratet. 2013 trennten sie sich. Sie reichten damals die Scheidung ein. Das Verfahren wurde aber gestoppt, weil die beiden sich abermals näher kamen. Im Mai 2015 gaben sie bekannt, wieder zusammen zu sein. Danach folgte die kirchliche Trauung.

2018 trennten sich Christian und Bettina Wulff. Seit 2021 sind die beiden wieder liiert – und nun offenbar zum dritten Mal verheiratet.