Lehfeldt und Lindner : Therapeut für Hochzeit gesucht

Am Donnerstag auf Sylt: Christian Lindner und Franca Lehfeldt haben standesamtlich geheiratet.

Marco Buschmann kann Bouffier-haft lang und staatstragend reden, sogar auf Partys. Der Bundesjustizminister beherrscht aber auch die kurze, unterhaltsame Form. Auf Twitter hat der FDP-Politiker nun zur öffentlichen Debatte über die Hochzeit seines Freundes Christian Lindner Stellung genommen. „Wenn zwei Menschen hei­raten“, so hebt Buschmann an, „ist das etwas Wunderbares.“ Wohlan! „Natürlich wird gefeiert.“ Klar. „Am besten freut man sich für die Ehe­leute.“ Nun gut. „Es kann einem na­türlich auch egal sein.“ Auch das. Nun jedoch kommt es: „Aber wer da­ran Anstoß nimmt, sucht sich am besten einen Therapeuten!“

Das kann man als Vorstoß zur Behebung des Fachkräftemangels auf diesem Feld verstehen, ist aber eher der Versuch der Eindämmung ausufernden Grummelns über die semisäkulare Dreitagesfeier auf Deutschlands viertgrößter Insel. So privat die Sause und so lächerlich die Kritik im Einzelnen sind – eines weiß der Bundesjustiz­minister gut genug: Es kommt drauf an. Wer Politiker ist, Bundesfinanz­minister gar, vor allem aber: wer mit dem Boulevard anbandelt, ihm die Tür auch nur einen Spalt öffnet, muss Einblicke dulden. Unabhängig davon ist es legitim, die äußere Lage und öffent­liche Mahnungen eines Amtsträgers mit seinem Verhalten zu kontrastieren.

Dafür gibt es hier aber kaum Anlass; Christian Lindner verbrennt keine Steuergelder, bloß weil er den Bundeskanzler einlädt. Und noch sitzt Deutschland auch nicht im Kalten oder unter Feuer. Ein Thema kann das schon sein. Das weiß auch der Bundesjustizminister. Deshalb gleich die schwerste Waffe: der Ruf nach dem Therapeuten.