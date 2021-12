Christian Kahrmann über Corona : „Ich beneide diejenigen, die diese Krankheit nicht ertragen mussten“

Herr Kahrmann, wie geht es Ihnen?

Sehr durchwachsen. Es ist ein steiniger Weg, körperlich wie psychisch. Der schwere Verlauf der Corona-Erkrankung und der Tod meiner Eltern – das ist eigentlich ein bisschen viel für einen Menschen.

Sie sind im Frühjahr an Corona erkrankt und mussten fast drei Wochen in ein künstliches Koma versetzt werden. Wie schnell lief das ab?

Mitte März hatte ich die ersten Symptome, leichte Gliederschmerzen. Im Hospiz in Köln, in dem meine Mutter unter­gebracht war, war ich noch negativ getestet worden. Als die Symptome nicht weggingen, bin ich zurück nach Berlin gefahren. Damals konnte man sich noch nicht so einfach testen lassen, bei einem befreundeten Arzt bekam ich einen Schnelltest. Der war dann positiv.

Als klar war, dass Sie sich infiziert hatten: Was dachten Sie, wie die Krankheit verlaufen würde?

Ich bin eigentlich ein kräftiger Kerl, ich hätte mir nicht ausdenken können, wie schnell ich meine Familie verlieren und mein eigenes Leben auf Messers Schneide stehen könnte. Am Anfang habe ich mir aber noch selbst gut zugesprochen, das nicht zu dramatisieren.

Wie hatten Sie die Gefahr durch das Virus bis dahin wahrgenommen?

Meine Familie und ich haben das von Anfang an sehr ernst genommen und die Nachrichten genauestens verfolgt. Mein Vater litt an einer chronischen Lungenerkrankung, für ihn war Corona eine sehr konkrete Gefahr. Wir waren sehr vorsichtig, er schränkte seine Kontakte stark ein. Meine Mutter litt seit Jahren an Krebs, sie war auf der Palliativstation unter­gebracht, da wurde dementsprechend kontrolliert bei Besuchen, es herrschten strenge Vorkehrungen.

Der Verlauf Ihrer Krankheit war schwer.

Auch damals war schon klar: Erst wenn ich wirklich ein Notfall bin, kann ich ins Krankenhaus. Ich lag mit Wickeln zu Hause, hatte hohes Fieber, konnte schlecht atmen, aber erst als ich keine Luft mehr bekam und das Thermometer 41 Grad anzeigte, durfte ich abgeholt werden.

Wie lange hat es dann gedauert, bis Sie ins künstliche Koma versetzt wurden?

Ich war erst mal froh, eine Sauerstoffmaske im Gesicht zu haben. Dann hat man versucht, mit konservativen Methoden zu arbeiten. Am Tag darauf teilte mir der leitende Arzt mit, dass man mich ins Koma versetzen muss. Dann habe ich eine Patientenverfügung unterschrieben, noch mal mit meiner Familie telefoniert. Das ging alles sehr schnell.

Wussten Sie zu diesem Zeitpunkt, ob sich Ihre Eltern angesteckt hatten, weil Sie davor bei Ihnen zu Besuch waren?

Ich war total überfordert mit dem, was von mir verlangt wurde. Die Erinnerungen an diese Tage sind schemenhaft. Ich kann mich noch an das Gespräch mit der Pflegeleiterin und dem Arzt zur Unterzeichnung meiner Patientenverfügung erinnern. Ich weiß aber nun im Nachhinein, dass mein Vater am selben Tag ins Krankenhaus in Köln gebracht wurde.

In der Zeit, als Sie nicht bei Bewusstsein waren, starb Ihr Vater an Corona. Wie haben Sie später erfahren, was passiert war?

Meiner Familie wurde geraten, es mir erst mal nicht zu sagen. Ich würde das in meinem Zustand noch nicht verstehen können – und selbst wenn ich es verstehen würde, hätte ich vermutlich eine heftige Reaktion bekommen, die mir nicht gutgetan hätte. Ich habe es dann erst zwei Wochen nachdem ich wieder bei Bewusstsein war erfahren. Meine Schwester hat es mir gesagt.