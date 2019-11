Christian Bale und Matt Damon : „Man wusste nie, ob die Bremsen funktionieren“

Herr Bale, Herr Damon, in Ihrem neuen Film „Le Mans 66“ geht es um das große Duell zwischen Ford und Ferrari. Sie sind in den Rollen des Rennfahrers Ken Miles und des Autodesigners Carroll Shelby zu sehen. Es gibt Menschen, die das Konzept eines Sports, bei dem Männer stundenlang in Rennwagen im Kreis fahren und dabei ihr Leben riskieren, für seltsam, wenn nicht sogar irre halten. Wie sehen Sie das?

Christian Bale: Es ist eindeutig verrückt. Aber Irrsinn ist ein Teil jeder Obsession. Darüber mögen manche den Kopf schütteln. Aber diese Männer lieben die Gefahr, nirgendwo sonst als in ihren Rennwagen fühlen sie sich lebendiger. Und damals in den sechziger Jahren erreichten ihre Wagen plötzlich unglaubliche Geschwindigkeiten. Zugleich wusste man aber nie, ob die verdammten Bremsen am Ende funktionierten. Für mich ist das eine faszinierende Gemengelage. Darüber wollte ich einen Film sehen! Unabhängig davon, ob ich darin eine Rolle spiele.