Chinas Maßregelungen : Die Zivilisierung des Bürgers

Handysüchtige heißen in China Ditouzu. Das heißt so viel wie „das Volk der Kopfbeuger“. Auf Chinas Straßen sind sie allgegenwärtig. Die kleine Stadt Jiaxing im Osten des Landes hat sich vorgenommen, das zu ändern. Wer dabei erwischt wird, wie er auf sein Handy schaut, während er die Straße überquert, muss von Januar an Strafe zahlen. Umgerechnet sechs Euro.

Interessant ist das vor allem deshalb, weil es ein Beispiel dafür ist, wie in China aus ideologischen Wolkengebäuden pragmatische Lokalpolitik wird. Den Kommunen wurde nämlich von der Zentralregierung vorgegeben, Maßnahmen zur Förderung „zivilisierten Verhaltens“ und zur Verbreitung der „sozialistischen Kernwerte“ zu formulieren. Wie viele andere Lokalregierungen startete Jiaxing dafür zunächst eine Bürgerbefragung im Internet. Die 760.000 Einwohner – nach chinesischen Maßstäben für eine Stadt sehr wenige – wurden aufgefordert, anhand einer vorgegebenen Liste Verhaltensweisen zu benennen, die sie an ihren Mitbürgern ganz besonders stören – Müll aus dem Autofenster werfen, laut hupen, vordrängeln oder in zweiter Reihe parken.

Auf das Handy schauen, während man über die Straße geht, landete auf Platz drei der zehn verhasstesten Verhaltensweisen. Am schlimmsten fanden es die Bürger, wenn Leute bei Rot über die Straße gehen oder fahren. Aber das ist bereits verboten, so dass der örtliche Volkskongress keinen Handlungsbedarf sah. Das Problem mit den Handys war zudem schon von anderer Seite benannt worden. Busfahrer hätten die Lokalpolitiker mehrfach auf die damit verbundene Unfallgefahr hingewiesen, sagt Zhao Yulong vom Justizausschuss des Jiaxinger Volkskongresses auf Nachfrage dieser Zeitung.

Den „Pekinger Bikini“ vermeiden

Er weist zudem darauf hin, dass der Gesetzgeber für Zahlungsunwillige oder sozial Schwache eine Alternative eingebaut habe: Wer freiwillig Sozialdienst ableistet, kann seine Geldbuße verringern. Regelungen wie jene in Jiaxing verbucht die chinesische Regierung als „Förderung der Rechtsstaatlichkeit“.

Auch andere Städte haben schon eigene Verkehrsregeln eingeführt. Zum Teil äußerst erfolgreich. In der Stadt Guilin zum Beispiel muss man rund 20 Euro zahlen, wenn man an einem Zebrastreifen nicht für Fußgänger anhält. Die Strafandrohung wirkt: Wie von Geisterhand gestoppt, halten die Autos in Guilin vor den Zebrastreifen und fahren erst weiter, wenn der letzte Fußgänger sicher die Straße überquert hat. Touristen, die aus Versehen in der Nähe eines Zebrastreifens stehenbleiben, laufen so Gefahr, einen Stau zu verursachen. Wer den Pekinger Verkehr kennt, kommt nicht umhin, das als bemerkenswerten Beitrag zur Zivilisierung der Bürger anzuerkennen.

Auch die Pekinger Stadtregierung hat gerade einen neuen Gesetzentwurf zur Förderung zivilisierten Verhaltens vorgelegt und die Bürger um Rückmeldung im Internet gebeten. Sie schlägt zum Beispiel vor, den sogenannten „Pekinger Bikini“ zu ächten. Das bezieht sich auf die Vorliebe vieler Männer, ihre T-Shirts im Sommer bis zur Brust hochzurollen und so ihren Bauch zu entblößen. Auch gegen das immerwährende Spucken will die Stadtregierung wieder einmal vorgehen. Dabei hatte sie den Auswurf schon vor den Olympischen Spielen 2008 unter Strafe gestellt. Viele Pekinger schert das aber offenbar nicht.

Rentner mit Ghettoblastern

Den Bürgern Manieren beizubringen betrachtet die Kommunistische Partei als Daueraufgabe. In Peking soll deshalb an jedem letzten Wochenende im Monat der „Tag zur Förderung der zivilisierenden Praxis in der neuen Ära“ begangen werden. Neben dem richtigen Aufhängen der Nationalflagge und dem angemessenen Verhalten während des Singens der Nationalhymne fallen darunter auch Verhaltensweisen wie die Einhaltung von Rauchverboten im öffentlichen Raum oder des Verbots, Dinge aus dem Wohnungsfenster zu werfen, zumal wenn man in einem Hochhaus wohnt.

Sogar das kollektive Tanzen auf Plätzen und in Parks, das vor allem von älteren Frauen täglich betrieben wird, wertet der Gesetzentwurf als unzivilisiertes Verhalten, wenn es denn „in ernsthafter Weise das normale Arbeitsleben anderer stört“. Damit reagiert die Stadt auf Klagen junger, überarbeiteter Großstädter, die genervt sind von den plärrenden Ghettoblastern der Rentner in ihrer Straße.

Der zuständige „Ausschuss für die Förderung der Zivilisation in der Hauptstadt“ wird in dem Gesetzentwurf damit beauftragt, einen Index für positives und negatives Verhalten zu erarbeiten, um das eine mit Anreizen zu fördern und das andere mit Strafen zu sanktionieren. Informationen über entsprechendes Verhalten sollen gespeichert werden, damit zum Beispiel Arbeitgeber diese bei ihrer Stellenvergabe berücksichtigen können, heißt es in dem Entwurf. Als mögliche positive Anreize werden erleichterter Zugang zu Wohnraum sowie zu medizinischer Versorgung und anderen öffentlichen Dienstleistungen genannt. Ob sich die nicht eben für ihre Feinsinnigkeit bekannten Pekinger davon beeindrucken lassen, bleibt abzuwarten.