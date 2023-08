Bei den Atayals ist die Jagd Tradition. Yabun und ihre Freunde gehören einem der 16 Ureinwohnerstämme Taiwans an. Der Inselstaat im Pazifik, gerade mal so groß wie Baden-Württemberg, ist vergangenes Jahr in den Fokus der internationalen Politik gerückt. Mit Beginn des Ukrainekriegs fragten sich viele, ob auch Taiwan demnächst einen Angriff des großen Nachbarn fürchten muss. Inzwischen gilt die Taiwanstraße als Brandherd: Wenn Peking etwas nicht passt, werden Kampfjets in die 180 Kilometer breite Meerenge geschickt.