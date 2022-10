Nach neuen Coronafällen : Besucher dürfen Schanghais Disneyland nicht verlassen

Sie rennen, doch die Tore sind bereits verschlossen: Nach zehn neuen Corona-Infektionen in Schanghai sind Menschen in dem Freizeitpark eingeschlossen. Verlassen dürfen die Besucher das Disneyland erst, wenn sie einen negativen Test vorweisen können.

Die chinesische Null-Covid-Politik hat die Hafenstadt Schanghai in den vergangenen Monaten besonders hart getroffen. Bereits im Sommer wurde die Millionenstadt für zwei Monate hermetisch abgeriegelt. Durch die plötzlichen Lockdowns wird die Bevölkerung teilweise an kuriosen Orten unter Quarantäne gesetzt.

Wie nun die BBC berichtet, können die Besucher des Disneylands in Schanghai den Freizeitpark vorübergehend nicht verlassen. Am vergangenen Samstag waren in der Metropole zehn neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Um den Heimweg antreten zu dürfen, müsse ein negativer Test vorgelegt werden, berichtet der britische Fernsehsender. Ein Trost für die Betroffenen: Die Achterbahnen und anderen Attraktionen sollen demnach weiterhin in Betrieb bleiben. Wie viele Personen eingeschlossen sind, blieb unklar.

Nicht das erste Mal im Disneyland eingeschlossen

Im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo sollen Videos kursieren, auf denen zu sehen ist, wie Menschen nach der Ankündigung der Schließung zu den Toren des Freizeitparks eilen – diese aber bereits verschlossen waren.

Die städtische Regierung teilte mit, dass jeder, der den Park seit vergangenem Donnerstag besucht habe, drei negative Testergebnisse an drei aufeinanderfolgenden Tagen vorweisen müsse, um wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.

Bereits im November vergangenen Jahres waren nach einer behördlich angeordneten Quarantäne 30.000 Menschen in Schanghais Disneyland eingeschlossen.