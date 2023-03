Die KI hält also mehr und mehr Einzug in unser tägliches Leben. Die Systeme werden immer ausgefeilter, so wie eben ChatGPT, der irgendwie fast etwas Menschliches an sich hat, wenn er in höflichen, wohlformulierten Sätzen antwortet. Ist es vielleicht das, was uns bei dem Thema einerseits fasziniert, andererseits auch verunsichert? Der ewige Kampf Mensch vs. Maschine und die Angst dabei, dass die Maschinen die Kontrolle übernehmen oder der Mensch gar überflüssig wird?



Der KI-Forscher Ray Kurzweil kam 1999 zu der ernüchternden These, dass uns von der evolutionären Herausbildung der Künstlichen Intelligenz als neuer, eigenständiger Lebensform nur mehr die im Verhältnis zu unserem Gehirn noch immer geringere Rechenleistung des WWW trenne. Aber ist das nur eine Frage der Zeit, bis wir überholt werden? Oder ist das mittlerweile schon geschehen? Was ist mit Ihnen, gehören Sie eigentlich auch eher zu den Skeptikern?