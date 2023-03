Drei Tage royaler Glanz in Deutschland: Der britische König Charles III. und Queen Camilla kommen an diesem Mittwoch zum Staatsbesuch nach Deutschland. Das Programm der ersten Auslandsreise von Charles als König soll aus Sicht der Gastgeber die beiderseitigen Beziehungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft widerspiegeln. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden das Königspaar an allen drei Tagen begleiten - ein besonderes Zeichen der Wertschätzung.

Nicht jedem Staatsgast ist auch ein Empfang am Flughafen mit 21 Schuss Salut vergönnt - die Royals aus London bekommen sie. Eine Premiere wird später die Begrüßung mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor sein. Hier wurde noch nie ein Gast offiziell begrüßt. Das Wahrzeichen Berlins bietet mehr Platz als das Schloss Bellevue, wo das Zeremoniell normalerweise stattfindet. Und es hat den Vorteil, dass dort auch Bürger einen Blick auf die Gäste werfen können.

Im Anschluss hat Steinmeier Akteure aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Bereich Energiewende und Nachhaltigkeit zu einem Empfang in seinen Amtssitz geladen - ein Thema, das Charles besonders am Herzen liegt.

Staatsbankett im Schloss Bellevue

Feierlich wird es am Abend beim Staatsbankett für das Königspaar und rund geladene 130 Gäste im Schloss Bellevue. Der König will dem Vernehmen nach weite Passagen seiner Tischrede auf Deutsch halten. Das gilt auch für seine geplante Rede am Donnerstag im Bundestag. Das Programm in Berlin endet mit einem Besuch des Ankunftszentrums für ukrainische Flüchtlinge am ehemaligen Flughafen Tegel.

Steinmeier und Charles reisen am Nachmittag weiter nach Brandenburg und wollen sich in Finowfurt nördlich von Berlin mit Soldatinnen und Soldaten des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130 treffen. Vorgesehen ist zudem ein Abstecher in das Ökodorf Brodowin - Produkte von dort soll es auch im Vier-Gänge-Menü des Staatsbanketts geben. First Lady Büdenbender und Queen Camilla werden in dieser Zeit die Komische Oper in Berlin besuchen.

Am Freitag in Hamburg

Der Staatsbesuch endet mit einem Tag in Hamburg. Gäste und Gastgeber werden dorthin am Freitag per Bahn reisen. Am Bahnhof Dammtor wollen sie das Denkmal „Kindertransport – Der letzte Abschied“ besuchen, das an die Transporte jüdischer Kinder in der NS-Zeit nach Großbritannien erinnert. An der Ruine der im alliierten Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges weitgehend zerstörten Kirche St. Nikolai will Charles einen Kranz niederlegen.

Auf dem Rathausmarkt sollen später auch Hamburger Royalisten die Gelegenheit bekommen, mit dem britischen Königspaar auf Tuchfühlung zu gehen. Dieses will sich dann im Rathaus ins Goldene Buch der Hansestadt eintragen. Bei einer anschließenden Hafenrundfahrt soll es auch um das Thema nachhaltige Wirtschaft gehen. Ein großer Empfang auf Einladung der britischen Botschaft beschließt das Programm.