In seiner Art, auf Leute zuzugehen und Hände zu schütteln, erinnert König Charles III. fast ein bisschen an den legendären amerikanischen Volkspräsidenten Bill Clinton. Jeder fühlt sich persönlich gemeint, ob er nun als Zaungast vor dem Brandenburger Tor der militärischen Ehrenbegrüßung beiwohnt oder als Schaulustiger auf dem Wochenmarkt am Berliner Wittenbergplatz wartet. So natürlich und unverkrampft badet Charles in der Menge, dass man meinen könnte, er wolle seine Wählerschaft vergrößern.

Aber – daran muss man manchmal erinnern – das muss er nicht. Das kann er gar nicht! Charles ist König, weil er als Kronprinz geboren wurde, und er wäre vermutlich auch König, wenn er noch nie einem Plebejer die Hand gegeben hätte.

Mit nichts hebt sich Charles so stark von seiner verstorbenen Mutter ab wie mit seiner öffentlichen Nahbarkeit. Auch Elisabeth war oft in Deutschland, 15 Mal, rechnete Charles in diesen Tagen vor, davon fünfmal als Staatsgast. Sie nahm an Empfängen teil, sie besuchte Gedenkgottesdienste und ließ sich teure Pferde schenken. Aber nie hätte Elisabeth eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Nie hätte sie den Smalltalk mit dem Marktmetzger gesucht oder Honig vom Imkerstand vor dem KaDeWe probiert. Vermutlich wäre sie nicht mal in die Bundesbahn gestiegen, selbst wenn sie Kurs auf Hamburg genommen hätte, Deutschlands britischste Stadt.

Charles ist umweltbewusst – wie die Deutschen

Charles fährt natürlich nicht nur Zug, weil er volksnäher ist. Er ist umweltbewusst, und auch das verbindet ihn mit den Deutschen – und die Deutschen mit ihm. Katja von Maltzan, die den König in ihrem 2500 Hektar großen „Ökodorf Brodowin“ empfing, nannte den hohen Besuch aus England gar den „Bio-Pionier schlechthin“. Das geht nicht gerade als britisches understatement durch, aber stark übertrieben ist es auch nicht. Charles beschäftigte sich schon mit ökologischem Landbau, als das in England noch ein Fachterminus unter Esoterikern war. Wegen seiner Neigungen musste er im Königreich lange Zeit Spott ertragen. Es focht ihn nicht an.

Heute zahlt sich das aus. Im Gegensatz zu anderen Celebrities, die marktbewusst an politisch korrekte Zeitgeistthemen anknüpfen, besitzt Charles hohe Glaubwürdigkeit, wenn er sich für die Sache der Natur starkmacht. Sein Interesse für Nachhaltigkeit ist genuin und sein Wissen darüber hart erarbeitet. Der Tierfilmer und Naturforscher David Atten­borough zählt zu seinen Freunden. Von seinen Ökohöfen im südwestenglischen Cornwall beliefert Charles gesundheitsbewusste (und geldsorgenfreie) Briten mit Biokost. All das hat er auf Umwegen auch Deutschland zu verdanken.

Ihn fasziniert die ganzheitliche Betrachtung

Die Nation im Herzen Europas, die 1914 über Nacht vom Freund zum Feind wurde und nun wieder „Partner“ ist, prägte Charles’ Jugend auf vielfältige Weise. Sein Internat im schottischen Gordonstoun folgte den Lehren Kurt Hahns, eines deutsch-jüdischen Pädagogen, der bis zu seiner Flucht im süddeutschen Internat Salem tätig gewesen war. Prinz Philip, Charles’ Vater, war durch dieselbe Schule gegangen, die Freiheit und Disziplin nicht als Gegensatz sieht und auf Charakterbildung durch naturnahe, körperliche Herausforderung setzt.

Charles, der unter dem Drill in Gordonstoun gelitten hat, verdankt der Anstalt immerhin seine besondere Hinwendung zur Natur. Seit den Jugendjahren fasziniert ihn die ganzheitliche Betrachtung, und mit den Jahrzehnten leuchtete er dann den ganzen Reigen aus, von Rudolf Steiner und der Homöopathie über Carl Jung bis zu den Schamanen und den Sufisten des globalen Südens.

Charles reiste so gesehen nicht nur in ein großes Nachbarland, zu dem die britische Regierung nach dem Brexit wieder bessere Beziehungen haben will. Er besuchte auch neugierig das Deutschland der Energiewende, das einzige politische System der Welt, in dem eine grüne Partei seit den Neunzigerjahren regelmäßig an Regierungen beteiligt ist, eine Gesellschaft der besorgten Klimaschützer und der Biokultur.