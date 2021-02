Bruch mit den Royals : Meghan und Harry geben Oprah Winfrey TV-Interview

Aktualisiert am

Meghan und Harry wollen Anfang März mit der amerikanischen Moderatorin Oprah Winfrey in einem exklusiven Interview zum ersten Mal über ihren Ausstieg aus der Königsfamilie sprechen.

Seit 2018 verheiratet, seit 2020 in Amerika und ohne die royalen Pflichten: Prinz Harry und Meghan Markle Bild: dpa

Zum ersten Mal wollen sich Meghan Markle und Prinz Harry öffentlich über ihren Weggang aus London und den formellen Ausstieg aus der britischen Königsfamilie äußern. In einem Interview, dem das Paar bereits zugestimmt haben soll, sollen sie mit ihrer Freundin, der bekannten Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey, zum ersten Mail über die Beweggründe für die Entscheidung sprechen.

Das 90-minütige „Oprah Winfrey Special“ soll am 7. März auf dem amerikanischen Sendern CBS ausgestrahlt werden. Zunächst war in Medien nur von einem Gespräch zwischen Markle und ihrer Freundin Oprah die Rede. Am Montagabend bestätigte der Sender das Interview – mit beiden, Herzog und Herzogin von Sussex.

Seit ihrem Weggang gibt es, gerade in der Boulevardpresse, viele Spekulationen über die Beweggründe für den Umzug nach Amerika und den Bruch des Paares mit den Royals. Erst vergangene Woche hatte Meghan Markle einen Sieg über die britische „Mail on Sunday“ errungen, die einen Brief ihres Vaters veröffentlicht hatte.

Bereits vor einem Jahr verließen der Herzog und die Herzogin von Sussex offiziell das britische Königshaus. Das Paar ließ sich von allen königlichen Pflichten befreien. Seither finanzieren sie sich und ihren Sohn Archie selbst, teilweise durch Geschäftsbeziehungen und Verträgen mit großen Entertainment-Anbietern wie Netflix. Am Sonntag erst kündigte das mittlerweile in Kalifornien lebende Paar über seinen Sprecher an, ein zweites Kind zu erwarten.