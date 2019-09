Im Alter von 75 Jahren : Cars-Sänger Ric Ocasek gestorben

Der Frontmann und Sänger der Band The Cars ist am Sonntag in New York tot aufgefunden worden. Mit seiner Gruppe galt er als einer der Begründer des „New Wave“.

Der Sänger der amerikanischen Rockgruppe The Cars, Ric Ocasek, ist im Alter von 75 Jahren gestorben, wie die Polizei in New York am Montag mitteilte. Demnach wurde der Musiker am Sonntag in Manhattan leblos in einem Haus gefunden. Die Band The Cars war eine der Mitbegründerinnen des „New Wave“. Unter Ocaseks Führung gelang ihr in den 1980er Jahren eine Reihe von Hits wie „You Might Think“, „Shake It Up“ und „Drive“.

Ende der 1980er Jahre löste die Band sich auf, 1988 machte Ocasek zunächst solo weiter. 2011 kam es jedoch zur Wiedervereinigung der Band. Im vergangenen Jahr wurde die Band zusammen mit Bon Jovi, den Moody Blues, Dire Straits und Nina Simone in die berühmte Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Schlagzeilen machte im vergangenen Jahr die Trennung von seine Ehefrau Paulina Porizkova, mit der er 28 Jahre lang verheiratet war. Er hatte das ehemalige Supermodel beim Videodreh zu dem Cars-Hit „Drive“ kennengelernt hatte. Die beiden haben zwei erwachsene Kinder.

Viele Musikerkollegen zeigten sich geschockt. „Ruhe in Frieden. Ich habe die Arbeit mit seiner Band geliebt“, schrieb Billy Idol bei Twitter. Richard Marx erklärte: „Du warst ein wahres Original“. Und Schauspielerin und Sängerin Bette Midler schrieb über die Cars: „Unfassbar. Ihr Sound war der Sound eines ganzen Jahrzehnts. Bissig, verschmitzt, unbeschwert, sarkastisch und amüsant.“