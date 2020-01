Carrie Symonds : Großbritanniens erste „First Girlfriend“

Mit Premierminister Boris Johnson ist auch seine Geliebte Carrie Symonds in Downing Street 10 eingezogen und hat bereits ihren Einfluss spürbar gemacht. Wer ist die Frau an Johnsons Seite?

Die georgianischen Gemäuer von Downing Street haben im Zuge der Jahrhunderte schon einige unkonventionelle eheliche Arrangements erlebt. Aber soweit man weiß, ist Boris Johnson der erste unter den 76 britischen Premierministern, der mit seiner Geliebten im Amtssitz residiert. Selbst in der romantischen Komödie „Love Actually“ („Tatsächlich... Liebe“) lässt der Schluss offen, ob der von Hugh Grant dargestellte Premierminister so weit gehen wird, mit seiner Herzensdame in Downing Street zusammenzuziehen.

Wie der fiktive Premierminister im Film hat Boris Johnson sowohl im Juli, als er die Nachfolge von Theresa May antrat, als auch nach seinem Wahlsieg im Dezember alleine den Gang durch die schwarze Tür von 10 Downing Street unternommen. Beim ersten Mal hatten die Medien spekuliert, ob Carrie Symonds, denen sie mangels einer förmlichen Bezeichnung für die Lebensgefährtin eines Premierministers den ironischen Ehrentitel „First Girlfriend“ verliehen haben, an Johnsons Seite über die Schwelle gehen werde. Während der neue Premierminister die Formalitäten erledigte, stand sie stattdessen in ihrem geblümten Kleid etwas abseits in einer Gruppe von Downing-Street-Mitarbeitern, die vor der Häuserzeile aufgereiht waren, wie einst das Personal auf Landsitzen, wenn die Herrschaften eintrafen. In der Julisonne wirkte die junge Frau bei allem Selbstbewusstsein leicht verlegen. Die Szene machte bildhaft, wie der offiziell-inoffizielle Status einer Lebensgefährtin Carrie Symonds vor besondere Herausforderungen stellt. Hinzu kommt, dass sie mit ihren 31 Jahren die seit langem jüngste Partnerin eines Premierministers ist.