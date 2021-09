Zum Tod von Treuenfels : Ein Leben für die Natur

Der Naturschützer war schon grün, als es die Grünen noch nicht gab. Am Dienstag ist Carl-Albrecht von Treuenfels, einer der treuesten freien Mitarbeiter der F.A.Z., im Alter von 82 Jahren in Lübeck gestorben.

Wer Wölfe für blutrünstige Bestien hält, ist falschen Informationen aufgesessen“: Der erste Satz, den Carl-Albrecht von Treuenfels am 8. Dezember 1973 auf der Seite „Deutschland und die Welt“ der F.A.Z. schrieb, war von programmatischer Weitsicht. Ein halbes Jahrhundert später hat es das Raubtier, das einst verfemt wurde, zum besten Freund des Menschen gebracht. Treuenfels sah die Tiere kommen und gehen. Den unbestechlich nüchternen Blick des Naturfreunds musste er zum Schluss auch auf seine eigenen schwindenden Kräfte anwenden: Am Dienstag ist Carl-Albrecht von Treuenfels, einer der profiliertesten Naturschützer der Welt und einer der treuesten freien Mitarbeiter dieser Zeitung, im Alter von 82 Jahren in Lübeck gestorben.

Seine letzte Mail kam am Sonntag, von der Intensivstation. Auf die kühle Diagnose seines kritischen Zustands folgte in selbstvergessenem Pflichtgefühl der schnelle Schwenk zu seiner Lebensaufgabe: „Ich hätte Ihnen noch gerne einen Artikel zum schleichenden Verschwinden des Mäusebussards aus der Landschaft geschrieben, zu dem ich schon viel Material gesammelt habe.“ Der Konjunktiv sagt mehr als tausend Worte darüber, wie wichtig es für ihn war, bedrohte Tierarten zu schützen und kleiner werdende Lebensräume zu erhalten. Dabei war weder simple Naturschwärmerei noch billige Opposition gegen die industrielle Landwirtschaft seine Sache: Er kannte die Jäger, er kannte die Bauern, er hatte ja täglich mit ihnen zu tun.

Rund 500 Artikel mit weit mehr als 500 Fotos

Er war sogar selbst der Sohn eines Landwirts. Der Naturschutz war also gewissermaßen eine biographische Mission. Weil das elterliche Gut in Mecklenburg enteignet wurde, wuchs er im ländlichen Schleswig-Holstein auf und begann schon in der Schule in Ratzeburg mit der Naturfotografie. Nach dem Jura-Studium arbeitete er als Rechtsanwalt und Werbemanager in Frankfurt. Aber von seiner Heimat kam er nicht los, schon weil der Tierfotograf wusste, wo man sich auf die Lauer zu legen hat. Kein Wunder, dass es ihm die Vögel, die an Nord- und Ostsee so gut zu beobachten sind, besonders angetan hatten – und dass er aus Frankfurt wieder in den Norden zog, als er 2008 seine beruflichen Pflichten hinter sich gelassen hatte.

Zunächst aber hatte sich Frankfurt als gutes Biotop für ihn erwiesen. Denn von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung über den Zoo bis zu dessen Direktor Bernhard Grzimek mit seiner Fernsehsendung im Hessischen Rundfunk kam hier viel Sachverstand zusammen. Von Anfang 1990 bis Ende November 2004 war Treuenfels Vorstandsvorsitzender und Präsident des WWF Deutschland, der seit 1978 seine Zentrale in Frankfurt hatte. International bestens vernetzt, entwickelte er die Umweltstiftung von einer Artenschutz- zu einer Naturschutzorganisation, die in der ganzen Welt Projekte betreibt. Frankfurt passte auch deshalb gut, weil er unermüdlich um Sponsoren für den Umweltschutz werben konnte. Das prägnanteste Beispiel ist der Schutz von Kranichen, für dessen Förderung er die Lufthansa, die „Kranichlinie“, gewann. Immer wieder wurde er vom Beobachter zum Gestalter – und pflanzte auch auf eigenen Flächen Hecken, schuf Brutbiotope für Vögel und warb für Blühstreifen an Feldrändern.

Die F.A.Z. bot ihm dafür fast ein halbes Jahrhundert ein Forum. In rund 500 Artikeln mit weit mehr als 500 Fotos berichtete er aus allen Ecken dieser Welt. In mehr als einem Dutzend Büchern – „Solange sie noch leben“ (1973), „Sie alle brauchen Lebensraum“ (1987), „Unter Pandas und Pinguinen“ (1994) – machte er den Naturschutz populär. Seien es Scheidenschnäbel in der Antarktis, Mangusten in Südostasien, Geparden in der Savanne oder Sibirische Rehe: Er schrieb über Tiere nicht aus akademischer Distanz, sondern aus der Perspektive des Beobachters, der frühmorgens stundenlang im feuchten Gras oder in den Büschen gelegen hatte.

Ein Vorläufer der ökologischen Bewegung

Als er begann, gab es die Grünen noch nicht, an Greta dachte niemand. Er war ein Vorläufer der ökologischen Bewegung. Mit der schier unerschöpflichen Energie des Pioniers erfüllte er seine Lebensaufgabe. Sein letzter Artikel war am 11.Juni hier zu lesen. Es ging um Rehkitze, Junghasen und Vögel, die im Frühjahr den Mähmaschinen wegen des wechselhaften Wetters vermehrt zum Opfer fielen.

Wieder war es keine billige Anklage gegen die Landwirtschaft, die nicht mehr mit Mini-Schneidwerk durchs Gras stottert, sondern im dritten Schnellgang mit 15-Meter-Mähwerk. Er wusste, dass die Bauern schnell loslegen mussten bei einem Zwischenhoch und dass die Jäger kaum Zeit hatten, Tiere in Sicherheit zu bringen. Um so bohrender seine Fragen: Sollten die Bauern nicht wenigstens 24 Stunden vorher Bescheid geben? Sollten sie nicht Schnitthöhen von 15 Zentimetern einhalten? Warum kann man nicht öfter mit Drohnen arbeiten? Viele haben seine Fragen gehört, viel zu wenige haben sie mit Ja beantwortet.