Beruf und Familie : Auch Väter müssen lernen, zu verzichten

Als vor etwa 15 Jahren die „neuen Väter“ erfunden wurden, räumten ihnen Magazine und Zeitungen viel Platz ein. Diese bärtigen und doch sensiblen, starken und doch einfühlsamen, hippen und doch liebevollen Männer um die dreißig waren so etwas wie die Kinder einer Revolution. Eine wichtige Weichenstellung dieser Entwicklung, eine juristische Blaupause der Utopie sozusagen, war das Elterngeld, ausgerufen von Renate Schmidt, ausgeführt von Ursula von der Leyen, also den ehemaligen Familienministerinnen von SPD und CDU. Die beiden hatten dafür gesorgt, dass seit 2007 nach der Geburt eines Kindes bis zu 14 Monate lang ein einkommensabhängiger Sozialtransfer gezahlt wird, wenn beide Partner eine Auszeit nehmen.

Natürlich gab es auch vor den „neuen“ längst auch bereits „alte Väter“, die sich die Familienarbeit mit ihren Partnerinnen teilten. Die zurücksteckten, damit diese beruflich vorankamen und die vom Wickeln bis zum Pastinakenbrei ein breites Repertoire an Elternaufgaben beherrschten. Doch morgens um elf auf dem Spielplatz hatte man diese Vorgänger selten getroffen. Auch wenn der Anteil der Väter mit mehr als zwei Elterngeldmonaten anfangs gering war, erlebten bald immer mehr diesen Teil der Familienarbeit. Die Bilderstrecken in Magazinen verbreiteten den Eindruck, hier gehe es um eine Generationenerfahrung. Babyschwimmkurse als Gegenstand von Kneipengesprächen, Internetforen über die beste Fortbewegung mit Babys. Ja, daran war schon etwas neu.

Neu und revolutionär ist hier noch lange nichts

Und natürlich waren Regale der Buchhandlungen voll von Selbsterfahrungsberichten der „neuen Väter“. Als hätten sie mit dem Fahrrad die Sahara durchquert oder beim Tauchgang das letzte Exemplar des legendären Glaskopffischs beobachtet. Was dabei selten erwähnt wurde: dass das Elterngeld zwar (bei richtiger Anwendung) mehr Gerechtigkeit in eine Partnerschaft bringen konnte, aber auch eine Umverteilung von unten nach oben bedeutete, dass sich nämlich Geringverdiener all die schönen Elterngeldreisen der oberen Mittelschicht gar nicht leisten können, weil es einkommensabhängig gezahlt wird. Auch dass es für einen Trend, der in der Gesellschaft latent ohnehin schon vorhanden war, viel Steuergeld kostete, kam nur am Rand zur Sprache. Und: dass der echte Beweis, ob gleichberechtigtere Beziehungen auf dem Arbeitsmarkt zu gleichberechtigteren Karrieren führen würden, noch nicht erbracht ist.

Die Kinder der ersten „neuen Väter“ lösen sich inzwischen aus der Abhängigkeit von ihren Eltern: ein guter Moment für ein zerknirschtes, etwas verkatertes Zugeständnis, dass so ganz „neu“ und „revolutionär“ die Familienarbeit längst noch nicht aufgeteilt wird. Warum wechseln immer noch so wenige Männer in Teilzeit? Warum sammelt sich bei Müttern viel mehr Mental Load an als bei ihren Partnern? Wie intensiv reflektieren Väter ihre Rollen, wenn sie nach der Babypause wieder im beruflichen Alltag ankommen? Um Gleichberechtigung zu erreichen – und das heißt gleiche Chancen auf Verantwortung in Politik, Wirtschaft und Gesundheitswesen, eine als fair empfundene Aufteilung von Care-Arbeit, ein Abbau von Privilegien und Diskriminierung –, bedarf es mehr als einigermaßen glatt laufende Monate nach der Geburt, die das Elterngeld erleichtert hat. Es geht um den Alltag – in der Küche wie im Büro.

„Frauen sollen nicht länger die Betroffenen sein“

Diesen weiter bestehenden Widersprüchen haben sich jetzt zwei Journalisten gewidmet. „Väter können das auch!“ von Fabian Soethof und „Wir schlechten guten Väter“ von Tobias Moorstedt machen schon in ihren Titeln deutlich, dass es sich nicht um blauäugige Erfahrungsberichte des ersten Jahrs mit Kind, wie vor gut zehn Jahren üblich, handelt, sondern um selbstkritische Nabelschauen, inwieweit „neue Väter“ wirklich Neuerung gebracht haben. „Frauen sollen nicht länger die Betroffenen sein. Dafür müssen auch Männer ihre Elternschaft mit- und überdenken“, schreibt etwa Soethof, der für den „Musik­express“ arbeitet und eine bekannte Figur in der Debatte über die Vereinbarkeit ist. Damit die Gleichberechtigung vorankomme, brauche es eine private, gesellschaftliche und politische – und man ist geneigt hinzuzufügen: betriebswirtschaftliche – Veränderung von Familie, Arbeit, Vereinbarkeit und Rollenbildern.