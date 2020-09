Kurz vor Hochzeitstag : Cardi B reicht Scheidung von Rapper Offset ein

Aktualisiert am

Cardi B und Offset bei den American Music Awards 2018 in Los Angeles Bild: AFP

Cardi B will nicht mehr. Kurz vor dem dritten Hochzeitstag am 20. September hat die Rapperin bei einem Gericht in Georgia die Scheidung von Ehemann Offset eingereicht. Kiari Kendrell Cephus, wie der Musiker bürgerlich heißt, soll während der Ehe mit der „WAP“-Sängerin Beziehungen mit anderen Frauen gepflegt haben.

Das Paar hatte am 20. September 2017 heimlich geheiratet. Cardi B bestätigte die Ehe erst ein Jahr später, als sie bekanntgab, eine Tochter mit dem 28 Jahre alten Gründer der Gruppe Migos („Bad and Boujee“) zu erwarten. Wenige Monate nach der Geburt von Kulture im Sommer 2018 trennte sich die Rapperin zum ersten Mal von Offset. „Niemand trägt Schuld. Wir lieben uns nur nicht mehr“, ließ die New Yorkerin damals bei Instagram wissen und sprach von Untreue – um sich wenig später wieder mit dem Sänger zu versöhnen.

Was Cardi B nun doch vor den Scheidungsrichter trieb, bleibt vorerst offen. Die erste gerichtliche Anhörung erwartet die Siebenundzwanzigjährige und ihren Ehemann am 4. November.