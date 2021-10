Star Trek-Darsteller : William Shatner ältester Mensch im All

Der Captain Kirk-Darsteller ist am Mittwoch an Bord von Jeff Bezos‘ New Shepard in den Weltraum gestartet. Der Neunzigjährige wurde damit der älteste Mensch jenseits der Kármán-Linie.

Ein Screenshot aus einem Live-Video vom 13. Oktober 2021: Die Crew des Blue Origin-Raumschiffs New Shepard vor dem Start in Texas, Vereinigte Staaten. Bild: Getty

Leicht verspätet hat William Shatner es nun doch ins All geschafft: Der kanadische Schauspieler, der in den Sechzigerjahren als Captain James T. Kirk für die Fernsehkameras das Raumschiff Enterprise steuerte, ist am Mittwoch an Bord von Jeff Bezos‘ New Shepard aus Texas in den Weltraum gestartet.

Der Neunzigjährige wurde damit der älteste Mensch jenseits der Kármán-Linie. Den Rekord hielt bislang die 82 Jahre alte amerikanische Pilotin Wally Funk, die am 19. Juli beim Jungfernflug von Bezos‘ Raumkapsel dabei war. Beim zweiten Start der New Shepard am Mittwoch waren neben Shatner auch Chris Boshuizen, Gründer einer Satellitenfirma, der Software-Investor Glen de Vries und Audrey Powers, Managerin bei Bezos‘ Raumfahrtunternehmen Blue Origin, an Bord.

Shatner nannte den etwa elf Minuten langen Flug vor dem Start „lebensverändernd“. Zudem lobte er Bezos‘ Idee, den Weltraum bewohnbar zu machen. Shatners Exkursion mit der New Shepard war anfangs für Dienstag geplant. Wegen heftiger Windböen musste Blue Origin die Mission NS-18 aber auf Mittwoch verschieben.