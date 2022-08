Neues von den Promis : Bushido ist mit Familie nach Dubai ausgewandert

Es war ein unangenehmer Moment am Ende der Verhandlung. Am vergangenen Mittwoch war der Rapper Bushido wieder einmal als Zeuge geladen im Prozess gegen seinen ehemaligen Manager, Arafat Abou-Chaker, und drei von dessen Brüdern. Bu­shido war schon weg, die Fortsetzung seiner Befragung auf unbestimmte Zeit vertagt. Nur: auf wann? Warum man Herrn Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, nicht einfach zum nächsten Verhandlungstag laden könne, fragte die Verteidigung der Angeklagten. Der Richter druckste herum. Das werde man „später“ besprechen, außerhalb des Verhandlungssaals.

Der Rapper war offenbar verhindert. Wer seiner Frau, Anna-Maria Ferchichi, auf Instagram folgt oder die „Bild“-Zeitung liest, kann sich seit Montag denken, warum. Offenbar sind die Ferchichis mitsamt ihren sieben Kindern am Wochenende nach Dubai ausgewandert. Die Pläne der Familie waren schon länger bekannt. So sparen sich die Ferchichis Steuern und den Polizeischutz, der sie seit ihrem Streit mit den Abou-Chakers begleitet. Am Wochenende wurde das Vorhaben offenbar umgesetzt. Ein Grund könnte sein, dass am nächsten Montag, so die „Bild“-Zeitung, die einen „Vertrauten“ zitierte, das neue Schuljahr an der deutschen Schule anfängt.

Mehr zum Thema 1/

Was das für den Prozess am Berliner Landgericht bedeutet, der inzwischen bis Januar 2023 terminiert ist, wird sich zeigen. Da die Verteidigung beweisen will, dass der Rapper bei seinen Anschuldigungen die Unwahrheit gesagt hat, wird sie ihn so schnell wie möglich wiedersehen wollen. Bushido kann sich derweil in der Sonne auf die Befragung vorbereiten.