Herr Ferchichi, Sie haben zuletzt drei mehrteilige Fernseh-Dokumentationen, eine Autobiographie und einen Podcast herausgebracht und tagelang im Prozess gegen Arafat Abou-Chaker ausgesagt. Am Montag erscheint bei RTL+ Musik die erste Folge des Podcasts „Backstage – mit Bushido und Peter Rossberg“. Der ehemalige „Bild“-Reporter Peter Rossberg hat auch Ihre Dokus produziert. Haben Sie noch Neues zu erzählen?

Ferchichi: Wir sprechen zum ersten Mal offen miteinander über viele Themen – beispielsweise über die Scheinheiligkeit von Capital Bra, der mir ja vorgeworfen hat, dass ich mit der Polizei zusammen­gearbeitet hätte, was nie gestimmt hat. Er selbst soll aber zweimal heimlich die Polizei kontaktiert, Leute angezeigt haben und sich momentan in einem Rechtsstreit mit Ashraf Rammo be­finden. Er hat wohl falsche Angaben bei der Polizei gemacht, um über den bekannten Clan-Namen Recht zu bekommen, weil ein Rammo ja nie korrekte Geschäfte tätigen könnte. Wir sprechen auch über Drittschuldnererklärungen, die ich von Fler, Arafat und seinem Cousin Ali Bumaye bekommen habe und die Millionenschulden dieser ganzen Truppe. Es gibt viele Details, die wir in den Dokus nicht behandeln konnten.