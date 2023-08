Bushido erwirkt Haftbefehl : Warum läuft Fler noch frei herum?

Ist der Berliner Rapper Fler pleite? „Nein“, sagt er am Dienstag am Telefon. „Aber selbst wenn ich morgen pleite bin, bin ich noch cooler als die meisten Rapper da draußen.“ Um das zu unterstreichen, schickt er kurz darauf noch Fotos, auf denen er mit Geldscheinen in der Hand vor einem teuren Mercedes posiert. Das beweist zwar wenig, sein Erzfeind Bushido sieht solche Fotos aber wahrscheinlich trotzdem nicht gerne.

Laut einem Bericht des „Tagesspiegels“ vom Montag mit der Überschrift „Ist der Berliner Rapper pleite?“ hat Bushido nämlich einen Haftbefehl gegen Fler erwirkt. Hintergrund sei, dass Fler Schulden bei Bushido nicht begleiche, laut einem Schreiben des Amtsgerichts Schöneberg hätte Fler deswegen bei einem Termin im vergangenen Mai eigentlich Auskunft über sein Vermögen geben müssen. Dazu sei er nicht erschienen, deswegen sei auf Antrag von Bushido Haft „gegen den Schuldner Fler“ angeordnet worden, „um die Abgabe einer Vermögensauskunft zu erzwingen“.

Aber warum läuft Fler dann noch frei herum? Der 41 Jahre alte Rapper nennt den Bericht „reißerisch“. Es stimme zwar, dass es diesen Haftbefehl gebe. Er habe aber erst mal einen neuen Termin im September bekommen, bei dem er einem Gerichtsvollzieher Auskunft über sein Vermögen geben soll – und der Haftbefehl würde erst greifen, wenn er da nicht erscheine. „Ich kann mir also noch überlegen, was ich dem da erzähle.“

Gerichtsvollzieher will unnötiges Aufsehen vermeiden

In dem Schreiben des Gerichtsvollziehers, das der F.A.Z. vorliegt, teilt dieser mit, dass er beauftragt sei, Fler zur Erzwingung der Vermögensauskunft zu verhaften. Um unnötiges Aufsehen zu vermeiden, solle der Rapper aber doch bitte am 6. September bei ihm erscheinen und Auskunft über sein Vermögen geben. Erscheine er nicht, müsse er sich eine Verhaftung selbst zuschreiben.

Aber warum hat Fler sein Vermögen nicht einfach schon im Mai offengelegt? „Weil ich nicht will, dass Bushido sein Geld gleich bekommt.“ Um wie viel Geld es gehe? „Das weiß ich nicht mal, nichts Wildes.“ Auf wiederholte Nachfrage spricht Fler von ein paar 10.000 Euro, „lächerlich“ finde er das. Die Schulden seien vor allem eine Folge aus einem zivilen Gerichtsprozess um das Lied „Noname“, in dem Fler Bushido und dessen Familie beleidigt hatte. Bushido ging dagegen juristisch vor, Fler wurde im Dezember 2019 vom Landgericht München I die Behauptung verboten, dass Bushido nicht der leibliche Vater seiner Kinder sei. Fler musste eine neue Version des Liedes veröffentlichen.

Bushido hat aber laut Fler Verstöße gegen das verhängte Verbot beobachtet und deswegen Strafzahlungen durchgesetzt. „Er tritt jetzt mit seinen Anwälten nach, weil er auf der Rap-Ebene verloren hat“, sagt Fler. Außerdem gehe es bei den Schulden um Namensrechte. 2021 war es Fler gerichtlich verboten worden, Alben unter dem Namen „Carlo Cokxxx Nutten“ in den Handel zu bringen, weil die Markenrechte bei Bushido liegen. Das erste „Carlo Cokxxx Nutten“-Album hatten Bushido und Fler am Anfang ihrer Karrieren 2002 gemeinsam veröffentlicht, Bushido machte daraus später eine Reihe mit wechselnden Rap-Partnern.

Wann Bushido jetzt das Geld von Fler bekommt? „Wenn er seine Schulden bei Ali Bumaye bezahlt hat“, sagt Fler. Ali Bumaye ist ein Rapper, der früher bei Bushidos Label unter Vertrag stand. Außerdem ist er der Cousin von Arafat Abou-Chaker. Mit ihm streitet sich Bushido seit Jahren vor Gericht.