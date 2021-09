Besuch in Briefwahlzentrale : Hier ist schon seit fünf Monaten Bundestagswahl

Kampf mit der Wahl: Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Bad Homburg stellt Unterlagen für die Briefwahl zusammen. Bild: Lucas Bäuml

Bei der Bundestagswahl werden so viele Menschen wie nie per Brief abstimmen. Für die Kommunen bedeutet das viel Arbeit. Ein Besuch in der Briefwahlzentrale von Bad Homburg.