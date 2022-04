Bully Herbig im Interview : „Komiker sind sehr ehrliche Menschen“

Corona, der Krieg und der Tod des Kollegen Mirco Nontschew: Ein Gespräch mit Michael „Bully“ Herbig über „Last One Laughing“ und Humor in schweren Zeiten.

Im ersten Stock eines Hotels in der westlichen Berliner City geht es an diesem Nachmittag zu wie im Taubenschlag. Hier läuft Michelle Hunziker vorbei, da begrüßen sich Axel Stein und Olaf Schubert wie in alten Zeiten per Handschlag, dort stöckelt auf wagemutigen Absätzen Anke Engelke aus einem Zimmer, wo sie interviewt worden ist. Fast alle sind hier, die in der dritten Staffel der Streamingshow „Last One Laughing“ („LOL“) auf Amazon Prime Video auftreten: Sechs Stunden lang versuchen darin zehn Komiker und Showstars, die anderen zum Lachen zu bringen – nur dass die das gar nicht wollen. Wer zweimal lacht, fliegt raus.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Einer fehlt. Mirco Nontschew, der schon in der ersten Staffel mitwirkte, ist im Dezember 2021 mit nur 52 Jahren gestorben. Die Produzenten haben entschieden, die dritte Staffel von „LOL“, die kurz zuvor aufgezeichnet worden war, trotzdem zu senden und sie Non­tschew zu widmen. So liegt eine tragische Note über der lustigen Show – in Zeiten, da vielen ohnehin nicht nach Lachen zumute ist. In einem Gesprächszimmer treffen wir Michael „Bully“ Herbig, Schauspieler, Komiker, Filmemacher und Moderator von „LOL“.