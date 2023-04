Erika Schmaltz versteht die Welt nicht mehr. „Fragen Sie mich nicht nach dem Grund, ich kann diese Wörter überhaupt nicht nachvollziehen“, sagt die Chefin und Gründerin des AWO-Balletts Rheinau aus Mannheim am Dienstag am Telefon. „Ich weiß nicht, was ich Schlimmes gemacht haben sollte. Wir haben niemanden beleidigt oder diskriminiert.“

Nina Bub Volontärin Folgen Ich folge

Was war passiert? Das AWO-Ballett Rheinau aus Mannheim gibt es seit 42 Jahren, normalerweise treten die Frauen zwischen 59 und 85 Jahren ehrenamtlich in Altenheimen oder auf Straßenfesten auf. Für die kommenden Wochen waren jetzt unter dem Motto „Weltreise mit dem Traumschiff“ verschiedene Tanzeinlagen mit insgesamt 14 verschiedenen Kostümen auf der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim geplant. In letzter Minute ordneten die Buga-Veranstalter aber die Kostüme der Seniorinnen, die bestimmte Länder symbolisieren sollen, als kulturelle Aneignung ein – der Auftritt stand des­wegen auf der Kippe. Mitgeteilt wurde das dem AWO-Ballett erst am vergangenen Mittwoch, obwohl die Termine für die Auftritte schon seit Weihnachten fest­standen. Die Seniorinnen wehrten sich zunächst dagegen, ihr Programm zu ändern, am Montagabend einigten sie sich mit den Verantwortlichen der Buga aber auf einen Kompromiss.