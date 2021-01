Bürgermeister von Winterberg : „Bitte kommt nicht!“

Herr Beckmann, als Folge der Corona-Pandemie wird Winterberg von Schnee-Touristen überrannt. Sie sind erst im September Bürgermeister von Winterberg geworden. Hätten Sie gedacht, dass sich die Corona-Lage so zuspitzen würde?

Im Sommer habe ich mir es in dieser Dimension nicht vorstellen können – obwohl ich sehr genau weiß, wie gefährlich das Coronavirus ist. Ich war Mitte März selbst schwer an Covid-19 erkrankt.

Wie haben Sie sich angesteckt?

Ich bin durch einen Reiserückkehrer aus Ischgl angesteckt worden. Es war ein Mitarbeiter des Kreises, der in der Woche davor in Ischgl Skifahren war, der wiederum einen Mitarbeiter infiziert hat. Es hat mich schwer erwischt, hohes Fieber, Husten, Gliederschmerzen. Meinen Geruchssinn habe ich bis heute nicht wieder. Fünf Wochen waren meine Frau und ich in Quarantäne, weil die Virenlast nicht abklang. Ich kann nur sagen: Leute, setzt alles daran, euch das Virus nicht zu holen!

Und nun kommt es just bei Ihnen zu einem gefährlichen Massenauflauf. Was hat Ihre Stadt zuletzt erlebt?

Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag setzte ein unglaublicher Besucherzustrom ein. Am 27. Dezember hat sich das wegen des Schneefalls noch weiter verstärkt. Seither riss der Zustrom dann nicht mehr ab. Wir mussten das Land NRW um Hilfe bitten. Ich hatte schon vor einigen Wochen gewarnt: Wenn wir Schnee haben, dann wird’s voll in Winterberg. Lockdown, Schulferien, Weihnachtszeit, Schnee – das ist eine gefährliche Mischung.

Hat man Ihnen beim Land nicht glauben wollen?

Den Eindruck hatte ich nicht. Aber manch einer wird gehofft haben, dass es rund um Weihnachten nicht schneit. In den vergangenen zehn Wintern hatten wir ja nur zweimal Schnee über die Feiertage. Im Dezember 2019 setzte zu Weihnachten Regen ein, der bis in den Januar andauerte. So ein Wetter hätten wir in diesem Lockdown gut brauchen können.

So aber haben Sie in den vergangenen Tagen Dramatisches erlebt: Bis zu 45 Kilometer Stau auf den Anfahrtswegen, die Leute haben ihren Müll überall hingeworfen und ihre Notdurft auf Privatgrundstücken oder in freier Natur erledigt. Allein am Samstag wurden 176 Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert und Bußgelder verteilt. Wieso ist die Lage so aus dem Ruder gelaufen?

Der Schnee zieht die Leute magisch an. Und viele Eltern wollten ihren Kindern zum ersten Mal Schnee zeigen. Viele Menschen sind in dieser Zeit normalerweise gar nicht in Deutschland, sondern irgendwo in warmen Regionen oder in den Alpen zum Skifahren. Das fällt ja aktuell flach. Der sehr verständliche Wunsch nach frischer Luft im Lockdown rechtfertigt jedenfalls keine Rücksichtslosigkeiten und Grenzüberschreitungen. Die Menschen in meiner Stadt haben Angst davor, was da im wahrsten Sinne des Wortes auf sie zurollt. Am Samstag waren wir noch nicht mal in der Lage, auf den Wegen durch unsere 15 Ortsteile sicherzustellen, dass Rettungswagen von A nach B kommen. So konnte das nicht weitergehen.

Sogar Bereitschaftspolizisten und eine Reiterstaffel waren am Wochenende unterwegs. Rechnen Sie für nächstes Wochenende mit ähnlichen Szenen?

Ich gehe davon aus, dass wir wieder unterstützt werden. Denn es ist ja neuer Schnee vorhergesagt. Was uns aber in die Karten spielen könnte: Es soll diesmal bis in tiefere Regionen schneien. Vielleicht entspannt es sich, wenn die Menschen den Schnee auch in den tieferen Lagen genießen können.

Auf Instagram gibt es den Hashtag Winterberg. Welche Verstärker-Rolle spielen in der aktuellen Lage Influencer, die ohne Corona etwa in den Alpen oder sonst wo unterwegs sind?

Bei Instagram waren wir ohnehin immer die zweitfotogenste Kleinstadt Deutschlands nach Füssen. Es wird Bildmaterial vom Fahrradfahren, vom Ski- und Schlittenfahren, vom Wandern veröffentlicht. Jetzt liegen wir vor Füssen. Den Weg dorthin hätte ich mir aber anders gewünscht. Selbstverständlich verfolgen wir, was sich wie viral verbreitet, wie erfolgreich Posts sind. Und deshalb wissen wir auch, dass eine ganze Reihe von Influencern in der Stadt sind. Das erzeugt natürlich viralen Druck. Influencer spielen mittlerweile eine große Rolle.

Nehmen Sie Kontakt mit diesen Leuten auf, versuchen Sie Einfluss auf die Influencer zu nehmen nach dem Motto: Bitte macht mal eine Post-Pause?

Ja, unser Tourismus- und Marketingteam versucht auf die Leute zuzugehen und sie zu sensibilisieren.

Sie waren vor Ihrer Wahl zum Bürgermeister seit 2003 Tourismus-Direktor in Winterberg. Womöglich ist das, was wir im Corona-Zeiten erleben, ein Vorgeschmack auf die touristische Zukunft: Immer mehr Leute wollen nicht mehr unnötig weit reisen, Urlaub in Deutschland verbringen. Wie will Winterberg künftig mit den Massen umgehen?

Wir setzen schon lange nicht mehr auf Massen. Es geht bei uns nicht mehr um höher, schneller, weiter. Seit drei Jahren veröffentlichen wir deshalb auch keine Übernachtungszahlen mehr. Wir setzen auf Qualitätstourismus. Das ist aber ein langer Weg.

Wegen des Klimawandels wird es deutlich weniger Schnee geben in Zukunft. Wie stellt sich Winterberg darauf ein?

Wir schauen in zwei Richtungen. Zum einen in den Sommer. Viele Menschen haben im Pandemie-Jahr 2020 erlebt, wie schön es ist, in Deutschland Urlaub zu machen. Beim Thema Sommer-Tourismus sind wir schon weiter als viele Alpen-Ski-Orte. Wir haben seit 2005 den größten Bike-Park Europas. Zum anderen kann man auch für den Winter neue touristische Angebote machen. Mit der Deutschen Sporthochschule Köln haben wir das Thema Winterwandern entwickelt. Wir haben Premium-Winterwanderwege. Auch Fahrradfahren wird in schneelosen Wintern an Bedeutung gewinnen.

In Winterberg gibt es 29 Lifte, die Pisten sind 28 Kilometer lang. Ist das nicht bald überdimensioniert?

Wir gehen davon aus, dass das Angebot noch über die nächsten zehn Jahre tragen wird, allerdings vielleicht nicht in jedem Skigebiet.

Was ist einstweilen Ihr Appell an Tagestouristen?

Winterberg ist eine schöne Stadt. Aber bitte kommt nicht, solange der Lockdown gilt. Danach jederzeit wieder gerne!