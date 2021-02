Buckingham-Palast : Prinz Harry und Meghan erklären finalen Rückzug

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan werden auch künftig nicht mehr ihre royalen Pflichten im britischen Königshaus wahrnehmen. Das bestätigte der Buckingham-Palast am Freitag. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten das „Ihrer Majestät der Königin“ bestätigt, wie es in der Stellungnahme heißt. Vorausgegangen waren demnach Gespräche mit Elisabeth II.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Die Königin habe entschieden, dass es nicht möglich sei, sich aus der Verantwortung und den Pflichten zurückzuziehen, zugleich aber weiterhin Aufgaben im Namen der Krone wahrzunehmen. Harry und Meghan verlieren daher auch ihre Schirmherrschaften, die unter den anderen Mitgliedern der königlichen Familien aufgeteilt werden sollen. Man sei traurig über die Entscheidung, „der Herzog und die Herzogin blieben aber geliebte Mitglieder der Familie“, heißt es in der Verlautbarung.

Vorausgegangen war offenbar eine heftige Diskussion innerhalb des Palasts. Harry und Meghan hatten sich vor einem Jahr zurückgezogen, am 20. März 2020 war die Entscheidung gefallen, dass der Enkel der Königin und seine Frau sich vorläufig aus den royalen Pflichten zurückziehen. Festgelegt wurde zugleich, dass nach zwölf Monaten überlegt werden solle, ob die beiden in die königliche Familie und zu ihren Aufgaben zurückkehren würden oder nicht. Harry und Meghan, die mit ihrem Sohn Archie in Kalifornien leben, hatten aber keinerlei Anstalten gemacht, sich den Wünschen der Königin zu fügen. Vielmehr kündigten sie am Sonntag an, dass sie am 7. März in der Talk-Show der amerikanischen Moderatorin Oprah Winfrey auftreten würden, kurz nachdem das Paar bekanntgegeben hatte, dass es ein zweites Kind erwarte.

Mehr zum Thema 1/

Harry und Meghan verlieren nun eine Reihe von Aufgaben und Ehrenämtern, die sie zunächst behalten hatten, dazu zählen unter anderem die Schirmherrschaften beim Royal National Theatre, der Rugby Football Union und des Queen's Commonwealth Trust. Harry, der als Soldat gedient hatte, verliert zudem seine militärischen Ehrentitel (The Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving). Der 36 Jahre alte Harry und seine drei Jahre ältere Frau Meghan, die früher Schauspielerin war, hatten im vergangenen Jahr angekündigt, auch finanziell unabhängig sein zu wollen. Erst kürzlich hatten die beiden lukrative Verträge mit den Streaming-Plattformen Netflix und Spotify unterschrieben.