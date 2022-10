Aktualisiert am

BTS treten Wehrdienst an

Pause der K-Pop-Band bis 2025 : BTS treten Wehrdienst an

Die „Army“, wie sich die Anhänger der koreanischen Boyband BTS nennen, muss jetzt ganz stark sein: Die sieben Künstler der wohl bekanntesten Musikgruppe der Welt legen ihre Mikrofone nieder für den Dienst an der Waffe.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Das Label Big Hit Music gab am Dienstag bekannt, dass sich die Gruppe dazu entschieden habe, den für südkoreanische Männer verpflichtenden Wehrdienst anzutreten. „Die Mitglieder von BTS sind geehrt, ihrem Land dienen zu dürfen“, heißt es in der Mitteilung des Labels. Als ältestes Bandmitglied wird demnach der 29 Jahre alte Jin Ende des Monats die nötigen Unterlagen beim Personalamt des südkoreanischen Militärs einreichen. Die anderen Bandmitglieder werden „gemäß ihrer individuellen Pläne“ folgen.

Wehrdienstpflicht von bis zu 22 Monaten

Die Entscheidung der Band beendet eine seit Monaten andauernde politische Debatte, die auch das südkoreanische Parlament beschäftigt hatte. Da sich Süd- und Nordkorea formal noch immer im Krieg gegeneinander befinden, sind alle gesunden südkoreanischen Männer gesetzlich dazu verpflichtet, 18 bis 22 Monate lang Wehrdienst zu leisten.

Spätestens mit 28 Jahren werden die Männer in Südkorea eingezogen. Für BTS, die auch schon den ehemaligen Präsidenten Moon Jae-in auf einer Regierungsreise in die Vereinigten Staaten begleitet hatten, drückte die Politik aufgrund ihrer Popularität jedoch lange ein Auge zu.

2020 wurde das Gesetz, das den Wehrdienst regelt, eigens für die Band geändert. Künstler, die eine Auszeichnung der Regierung erhalten – so wie BTS –, durften seitdem ihren Eintritt ins Militär bis zu ihrem 30. Ge­burtstag verschieben. Kurz vor Jins 28. Geburtstag kam die neue Regelung damals gerade noch rechtzeitig, um seine Rekrutierung hinauszuzögern. Doch nicht in allen politischen Lagern kam die Sonderbehandlung der Stars durch die demokratische Vorgängerregierung gut an.

BTS kommen einer politischen Lösung zuvor

Abgeordnete der konservativen Regierungspartei People Power Party (PPP) hatten immer wieder deutlich gemacht, dass es für die sieben Musiker keine Ausnahmen geben soll. Im Verteidigungsausschuss zitierte ein konservativer Politiker vor wenigen Wochen dafür sogar aus einem Stück von BTS. „Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich in die Armee eintreten“, las Han Ki-ho (PPP) aus einem Liedtext vor.

Die Gruppe habe damit ihrer Bereitschaft, dem Volk zu dienen, Ausdruck verliehen, sagte er. In der Demokratischen Partei verwies man hingegen auf die Ausnahmen, die etwa für Interpreten klassischer Musik oder Profisportler gemacht werden. Mit ihrem Entschluss greifen die sieben Künstler nun einer politischen – und möglicherweise rufschädigenden – Lösung vor.

Die internationale Fangemeinde der Band hatte bis zuletzt gehofft, dass Jin, RM, J-Hope, Jimin, Jungkook, Suga und V um den Militärdienst herumkommen würden. „Ich bin nicht bereit, eine Soldatenfrau zu werden“, kommentierte etwa eine Nutzerin die auf Twitter veröffentlichte Mitteilung von Big Hit Music. Die Nachricht dürfte eingefleischte Fans jedoch nicht überrascht haben.

Das nächste BTS-Konzert wird es erst 2025 geben

Schon seit mehreren Monaten traten BTS vermehrt als Einzelkünstler auf; lange wurde spekuliert, ob die sieben Künstler ihre Fangemeinde so auf eine längere Pause für den Militärdienst vorbereiten wollten. Die kommende Zeit biete den Künstlern die Gelegenheit, „sich in individuellen Projekten auszuprobieren“, bestätigte das Label nun diese Vermutung. Zuletzt hatte etwa Jungkook mit dem amerikanischen Sänger Charlie Puth das Lied „Left and right“ veröffentlicht.

Das letzte gemeinsame Konzert der Band liegt nur wenige Tage zurück. Am Samstag traten BTS in der südkoreanischen Hafenstadt Busan vor 50.000 Zuschauern auf, um die Bewerbung der Stadt für die Ausrichtung der Weltausstellung 2030 zu unterstützen. Nun wird sich die „Army“ einige Zeit gedulden müssen, bis die Band wieder vollzählig auf der Bühne stehen wird. „Um 2025 herum“ sollen die sieben Musiker wieder als Gruppe zusammenkommen, hieß es vom Label der Band.

Mehr zum Thema 1/

Das Personalamt der südkoreanischen Armee teilte derweil mit, dass Jins Dienstbeginn „unter umfassender Berücksichtigung freier Stellen in Einheiten, der Anzahl der Personen auf Wartelisten und relevanter Verwaltungsverfahren“ fest­gelegt werde. In südkoreanischen Medien wurde mit Hinweis auf die durchschnitt­liche Dauer des Einstellungsverfahrens spekuliert, dass er schon im Dezember eingezogen werden könnte. In den kommenden Wochen wird Jin jedoch noch häufiger öffentlich auftreten, da er laut Big Hit Music derzeit ein Soloprojekt vermarktet.

Zu seiner Entscheidung äußerte sich der zukünftige Soldat bislang nur nonverbal. Auf Instagram lud Jin am Wochenende zwei Bilder hoch, auf denen er ein Schild hält mit der Aufschrift: „Auch wenn sich vieles ändert, wir ändern uns nicht.“