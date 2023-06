Am großen Tag seines Bruders: Prinz Andrew bei Krönung von Charles Anfang Mai in der Westminster Abbey Bild: AFP

Die Berichterstattung über das britische Königshaus lebt davon, dass wenige der gemutmaßten Vorgänge vom Buckingham-Palast angekündigt oder bestätigt werden; sodass nach geraumer Weile auch erstaunt das Gegenteil dessen berichtet werden kann, was den Inhalt früherer Meldungen ausmachte. Es ist ein Mechanismus, den vor vielen Jahrzehnten schon Bundeskanzler Konrad Adenauer anwendete, der – wie überliefert wird – einst einem Journalisten anbot, er bekomme „die Antwort 50 Prozent gelogen“, dann verdiene er „noch was am Dementi“.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge

Das jüngste Beispiel solcher Widersprüche in der britischen Königsfamilie bietet Prinz Andrew, der Bruder von König Charles III. Er ist ohnehin ein dankbares Objekt der Mutmaßungs-Berichterstattung, weil er ein bewegtes Familienleben (Heirat, Scheidung und spätere Aussöhnung mit Sarah Ferguson) mit einem riskanten Berufsleben verband (Freundschaft mit dem amerikanischen Geschäftsmann Jeffrey Epstein, zu dessen Freundschaftsbeweisen augenscheinlich die Vermittlung minderjähriger Mädchen zählte).

Seit Andrew vor vier Jahren versuchte, in einem Interview mit der BBC diese beruflichen Verbindungen zu er­läutern, kam der Palast zu dem eiligen Schluss, es sei besser, wenn der Prinz gar nicht mehr in offizieller Funktion in der Öffentlichkeit erscheine. Andrew hatte in jenem Interview unter anderem dargelegt, die Angaben einer Siebzehnjährigen, der Prinz habe in ihrer nächsten Gegenwart schrecklich geschwitzt, könnten nicht der Wahrheit entsprechen, da er seit einem Kriegsschock, erlitten bei der Rückeroberung der Falklandinseln, kaum noch transpirieren könne.

Gerüchte um Auszug aus der Royal Lodge

Das offizielle Schweigen Andrews hat in der jüngeren Vergangenheit das Interesse der Klatschpresse an seinem Schicksal jedoch nicht vermindert. So kam zur ­Jahreswende die Meldung auf, der Prinz müsse sein Haus – die Royal Lodge – im weitläufigen Park von Windsor räumen. Schon die Begründung dafür teilte sich ­allerdings in mehrere Varianten. Die erste lautete, er könne sich diese Unterkunft nicht länger leisten, die zweite hieß, der König habe quasi Eigenbedarf für andere Mieter – für seinen ältesten Sohn, den Thronfolger William – angemeldet.

Die Neuigkeiten wurden von weiteren Meldungen begleitet, nach denen auch Prinz Harry, der jüngere Sohn des Königs, das Gelände von Windsor verlassen müsse; er bewohnte seit dem Jahr 2020 mit ­seiner Frau Meghan das einstige Gärtnerhaus Frogmore Cottage, das beide seit ihrer Umsiedlung nach Kalifornien allerdings kaum noch nutzten. Also kam die Idee auf, Andrew werde gezwungen sein, seine größere Behausung gegen das ­kleinere Cottage zu tauschen.

Doch statt der erwarteten Umzugs­wagen rollten kürzlich Gerüstbauer und Handwerker vor der weiß getünchten ­Royal Lodge an, um Reparaturen am Dach des Domizils auszuführen. Schon vorher hatte Sarah Ferguson, die von ihm geschiedene Lebensgefährtin Andrews, einer spanischen Illustrierten in Bezug auf die kursierenden Umzugsmeldungen den Rat gegeben, man solle nicht alles glauben, was so geschrieben werde. Nicht nur dieses Blatt nahm sich den Hinweis zu Herzen: Alsbald kursierten Meldungen, Andrew werde in der Royal Lodge wohnen bleiben, er traue sich nicht einmal, das Haus während der Handwerkerarbeiten zu verlassen, aus Sorge, dass in seiner Abwesenheit die Schlösser ausgewechselt werden könnten.

Andrew investierte mehr als sieben Millionen Euro

Wie viele Landhäuser und Schlösser auf dem Grund des weitläufigen großen Parks von Windsor hat auch die Royal Lodge eine weit in die Jahrhunderte zurückreichende Geschichte. Mehrere Könige und Prinzregenten haben daran herumgewerkelt, zwischendurch war sie Dienstwohnung diverser hoher Hofbeamter, bevor vor rund 90 Jahren dort schon einmal ein Herzog von York mit seiner Frau einzog: der spätere Georg VI. und die spätere ­Königinmutter Elisabeth. Sie bewohnte das Haus bis zu ihrem Tod; 2004 bekam es Andrew, der heutige Herzog von York, mit einem Überlassungsvertrag, der eine Laufzeit von 75 Jahren hat.

Mehr zum Thema 1/

Er investierte mehr als sieben Millionen Euro in das Anwesen – und hat augenscheinlich die Bauarbeiten noch immer nicht vollständig beendet. Die einzige Umbaumaßnahme, auf die der Hausherr wohl gern verzichtet hätte, geschah schon vor vier Jahren und bestand aus der Demontage des Fahnenmasts auf dem Dach der Lodge. Solange Andrew noch zu den aktiven Mitgliedern der Königsfamilie ge­hörte, wehte dort die Flagge des Herzogs von York, wenn er zu Hause war.