Zum 68. Geburtstag von Bruce Willis zeigt sich die Familie des an Demenz erkrankten Schauspielers besonders verletzlich. Das stößt in den sozialen Medien nicht nur auf Begeisterung.

Bruce Willis vor dem Ausbruch seiner Erkrankung im Oktober 2019 in New York Bild: AP

Wahrscheinlich wäre Bruce Willis den Fans lieber als der Actionheld in Erinnerung geblieben, den er jahrzehntelang spielte: ein Wachmann mit übernatürlichen Kräften, ein Boxer oder ein New Yorker Polizeibeamter im Kampf gegen Terroristen. Das Video, das Demi Moore zum 68. Geburtstag ihres früheren Ehemanns am Sonntag in sozialen Medien veröffentlichte, hätte er in besseren Zeiten wohl nicht freigegeben. Es zeigt Willis ergraut, mit Zahnlücke und unsicher lächelnd in der Küche seines Hauses in Los Angeles, während Moore, seine zweite Ehefrau Emma Heming Willis sowie seine Töchter Rumer, Scout, Tallulah, Mabel und Evelyn ihr „Happy Birthday“ anstimmen.

Die „Ladies of Willis/Moore“, wie sich die Familie inzwischen in sozialen Medien nennt, hatten vor vier Wochen die frontotemporale Demenz (FTD) des einstigen Actionhelden bekannt gegeben, eine besonders seltene, schnell fortschreitende Form der Erkrankung. Im vergangenen Frühjahr hatten sie schon die Sprach­störung Aphasie öffentlich gemacht, die bei Willis einige Wochen zuvor dia­gnostiziert worden war.

Obwohl Moore und Heming Willis damals auch den Abschied des Schauspielers von der Filmbranche ankündigten, wirkt er präsenter denn je. Bevor Moore am Sonntagnachmittag das Geburtstagsvideo ihres früheren Ehemannes teilte, hatte ihre Nachfolgerin Heming Willis schon einen Zusammenschnitt von Aufnahmen aus dem Familienalbum hochgeladen. Ein weiteres Video zeigte das 44 Jahre alte Model mit aufgedunsenem Gesicht: „Heute hat mein Ehemann Geburtstag. Wie ihr an meinen geschwollenen Augen und meiner rotzigen Nase sehen könnt, habe ich den Tag mit Weinen begonnen“, sagte Heming Willis in die Kamera.

In den vergangenen Monaten hatte sich die Britin mit maltesischen Wurzeln, die Willis vor 14 Jahren heiratete, immer wieder an die Fans des dementen Schauspielers gewandt. Sie berichtete von Paparazzi, die Willis verstörten, lobte die Arbeit von Krankenpflegern und gewährte Einblicke in das Privatleben der früher eher zurückgezogen lebenden Familie.

Dass das Model den eigenen Seelenzustand dabei meist mehr zum Thema macht als den ihres Mannes, kommt nicht bei allen gut an. In sozialen Medien werfen viele der 44-Jährigen Selbstdarstellung vor. Heming Willis verteidigt ihre Auftritte vor der Kamera derweil als Versuch, über FTD aufzuklären. „Diese Art der Demenz ist brutal. Die meisten von uns haben noch nie von ihr gehört, aber sie kann jeden treffen“, sagte sie und berichtete von Veränderungen der Persönlichkeit und motorischen Schwierigkeiten ihres Mannes.

Willis’ Gesundheitszustand verschlechtert sich derweil weiter. Wie der Mediziner David Agus dem Fernsehsender CBS sagte, hat der Schauspieler inzwischen vermutlich ein Stadium erreicht, in dem er die Dinge des täglichen Lebens nicht mehr allein bewältigen kann. „Für die Familie stellt FTD eine ungeheure Herausforderung dar“, sagte Agus. „Der Patient und die Menschen, die sich um ihn kümmern, gehören zu den vergessenen Helden.“