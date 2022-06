Ex-Mann bei Spears Hochzeit : „Ich bin hier, um die Hochzeit zu crashen, Bro“

Jason Alexander atmet schwer, als er über das Tausend Quadratmeter große Anwesen seiner Ex-Frau rennt. Die Kamera wackelt so stark, dass das blaue Wasser des Pools mit den Blättern der Bäume verschwimmt, durch die sich Alexander zum Wohnhaus von Britney Spears kämpft. Er filmt live auf Instagram, die Promi-Website TMZ schneidet – gewohnt geistesgegenwärtig – mit. Alexander erreicht den Hintereingang, er stößt eine unverschlossene Tür auf, sprintet eine Treppe hoch, dann die nächste. Er hat es schon auf die lang gezogene Empore über dem pompösen Eingangsbereich geschafft, als auf einmal eine Stimme von der Seite sagt: „You have to leave!“ Sie müssen gehen.

Jason Alexander war 2004 ganze 55 Stunden lang mit dem Popstar verheiratet gewesen. Heute sagt er: Spears' Familie habe die beiden zur schnellen Annullierung der Hochzeit gezwungen, für ihn sei es wahre Liebe gewesen. Das könnte ein Grund dafür sein, wieso Alexander nun, am Tag der Hochzeit, dem Security-Mann entgegen ruft: „Hey, wo ist Britney? Sag mir die Wahrheit: Wo ist Britney?“ Er öffnet eine Flügeltür, mit so wenig Luft in der Lunge, dass er kaum noch sprechen kann. Seine Kamera streift einen weiteren Security-Mann, der schon seine Hand an der Waffe hat, und nervös von einem Fuß auf den anderen tritt. Britney Spears, mitten in den Vorbereitungen für ihre dritte Hochzeit, ist nicht da.

Es ist nicht ersichtlich, wie es Alexander schafft, den Security-Männern zu entkommen, aber wenig später filmt er sich im Garten der Villa auf dem Weg zum Festzelt, in dem die Hochzeitszeremonie stattfinden soll. Auf der Wiese begegnet er einem freundlichen Typ, schlägt mit ihm ein und sagt: „Ich bin der erste Ehemann, Jason Alexander. Ich bin hier, um die Hochzeit zu crashen, Bro.“ Der Typ lacht überrascht auf.

„Wo zur Hölle ist ihre Familie?“

Im Festzelt laufen noch die Vorbereitungen, es ist schon mit rosa Stoffbahnen ausgehängt, aber die Wand aus pinken Rosen vor dem Traualtar ist noch nicht ganz fertig. Als Alexander in das Zelt stürmt und ruft: „Jason Alexander, Leute, was geht?“, schauen ihn die Arbeiter verwirrt an. Alexander geht schon wieder die Luft aus. Sekunden bevor ihn die Security-Männer endgültig überwältigen, schafft er es noch zu schreien: „Ich bin hier um die Hochzeit zu crashen, weil niemand hier ist außer Sam. Wo zur Hölle ist ihre Familie?“.

Mit Sam Asghari ist Britney Spears seit 2016 zusammen, seit September waren der 28-Jährige und die 40-Jährige verlobt, seit Donnerstag sind sie verheiratet. Jason Alexander konnte die Hochzeit nicht verhindern. Er wurde verhaftet und soll nun wegen widerrechtlichen Betretens eines Grundstücks, Vandalismus und wegen gewalttätiger Handlungen gegenüber den Sicherheitskräften von Britney Spears belangt werden. Spears' Anwalt wurde von mehreren Klatschportalen mit den Worten zitiert, Alexander sei „total außer sich“ und müsse eingesperrt werden.

Gegen Alexander lag schon ein Vollstreckungsbefehl wegen Diebstahls in einem anderen County vor. Er wurde in der Vergangenheit schon mehrmals festgenommen, unter anderem wegen Drogen am Steuer, Fehlverhalten an einem Flughafen und Stalking einer unbekannten Frau.

Alexander hatte sich Hoffnungen auf eine neue Beziehung mit Spears gemacht

Warum er die Hochzeit crashen wollte, ist nicht klar. Aber Alexander hatte schon in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich gemacht, dass er gerne wieder mit Britney Spears zusammen kommen würde. Im August 2020 war er bei einer Demonstration für die Beendigung von Britney Spears Vormundschaft aufgetaucht und hatte Reportern gesagt, er sei auch hier, weil er sich Hoffnungen mache, dass die beiden sich wieder annähern könnten. „Uns wurde nie eine richtige Chance gegeben“, sagte Alexander damals.

Er und Spears hatten vor 18 Jahren gemeinsam mit Freunden in Las Vegas Silvester gefeiert und laut Alexander soll Spears ihn dort gefragt haben, ob sie nicht heiraten wollen. Sie hätten dann heimlich eine Limousine gemietet und seien zu einer Kapelle gefahren. Alexander sagt heute, sie seien von Spears' Familie gezwungen worden, die Hochzeit danach direkt wieder zu annullieren.

Auch auf seinem Instagram-Account hatte Alexander immer wieder über seine Ex gesprochen, geschrieben, er pflücke extra für sie Blumen oder sie in Posts über seine ausgiebigen Trainingseinheiten markiert. Am Tag der Hochzeit veröffentlichte er ein wirres Video, in dem er eine Reihe von Namen aufzählt, darunter Sam Asghari und zahlreiche Mitglieder der Spears-Familie. Man müsste deren Background checken, erklärt der 40-Jährige. Weil man etwa über eine LLC, eine amerikanische Unternehmensform, viel Geld waschen könne. Geld, das aus illegalen Quellen stamme, zum Beispiel von Drogengeschäften. Alexander beendet das Video mit den Worten: “Follow the money, get answers, that's all I got to say.“

Auch in anderen Videos äußert sich Alexander zu Verschwörungstheorien, unter anderem über die angeblichen Machenschaften der Familie Clinton. Gleichzeitig hat er sich als Fan des rassistischen und schwulenfeindlichen Rappers Adam Calhoun geoutet.

Britney Spears und ihr Ehemann Sam Asghari verhalten sich derweil ungewöhnlich ruhig auf ihren Social-Media-Accounts. Es waren die großen englischsprachigen Klatschportale, die erste Details zu der Hochzeitsfeier verkündeteten: Die Eltern von Britney Spears und ihre Schwester Jamie Lynn waren nicht eingeladen, auch ihre 15- und 16-jährigen Söhne Jayden und Sean kamen nicht. Stattdessen waren zahlreiche Prominente unter den Gästen: die Schauspielerin Drew Barrymore, Paris Hilton und ihre Mutter, Madonna und Donatella Versace, die auch Spears' Hochzeitskleid designt hat.