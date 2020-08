Anne wird 70 : Einfach Prinzessin

Aktualisiert am

Sie wäre eine großartige Königin. Davon sind viele Briten überzeugt. Und ganz ausgeschlossen war es nicht, dass das Vereinigte Königreich auch künftig eine Königin haben könnte, zumindest war es das nicht in den fünfziger Jahren, als Prinzessin Anne nach ihrem Bruder Charles die Nummer zwei in der Thronfolge war. Doch dann zogen erst ihre viel jüngeren Brüder Andrew und Edward und später auch deren Kinder an ihr vorbei. Zurzeit ist die einzige Tochter von Elisabeth II. auf Platz 14.

Dabei ist Prinzessin Anne seit Jahrzehnten die verlässlichste Kraft der „Firma Mountbatten-Windsor“: Nur ausnahmsweise lief Charles ihr 2019 den Rang des „fleißigsten Royals“ ab, was auch der Tatsache geschuldet war, dass die Königin etwas kürzer tritt und ihr Mann Philip seit drei Jahren im Ruhestand ist. Charles kam im vergangenen Jahr auf 521 offizielle Termine, die er für das Königshaus wahrnahm, Anne auf 506. Die beiden teilten sich damit fast ein Drittel aller offiziellen Termine. Die 93 Jahre alte Monarchin schaffte immerhin noch 295, ihr Enkel, Prinz William, kam auf 220, seine Frau Kate auf 126, die nunmehr abtrünnigen Royals, Harry und Meghan, kamen nur auf 201 beziehungsweise 83.

Prinzessin Anne ist seit Jahren eine Macht – ohne viel Aufhebens um sich zu machen. Für ihre Mutter ist sie mittlerweile zur wichtigsten Bezugsperson geworden, für ihren Vater ist sie „der Sohn“, den Prinz Philip niemals hatte. Bekanntermaßen hält Philip nur wenig von seinem Erstgeborenen, die beiden anderen sind ihm herzlich egal. Anne, die nicht nur seine Physiognomie, sondern auch den oft fast schon verletzenden Humor geerbt hat, war stets seine Nummer eins.

Spitzname „Prinzessin Griesgram“

Der schüchterne Charles hatte es schon als Kind schwer neben seiner knapp zwei Jahre jüngeren selbstgewissen Schwester. Andererseits stand sie selten im Rampenlicht, sie musste sich nicht bewähren, konnte ihren eigenen Weg gehen. Dass sie als erste britische Prinzessin auf eine öffentliche Schule ging, war in den Sechzigern nur eine Randnotiz. Dass sie sich mit 18 dazu entschloss, ähnlich wie ihre Mutter, ihr ganzes Leben dem Königshaus und ihrem Land zu widmen und nicht etwa zu studieren, fiel im Königreich zunächst kaum auf, obwohl sie schon damals mit wenig eigenem Personal viel bewirkte.

Ihren Spitznamen hatte Anne bald weg: „princess sourpuss“ – Prinzessin Griesgram. Schon lange vor Diana gab es eine „echte“ Prinzessin, die mit der Presse auf Kriegsfuß stand. Kameraleute flehten die junge, schöne Prinzessin meist vergeblich an, wenigstens für ihre Bilder zu lächeln. Wozu, wenn es doch vor allem um den Dienst an der Krone geht? Anne kleidet sich pragmatisch, gerne trägt sie Kopftuch. Glamour ist ihr zuwider.

Auch nach einem Prinzen an ihrer Seite hielt die Boulevardpresse lange vergeblich Ausschau. „Wenn es nicht furzt oder Heu frisst, ist sie nicht interessiert“, soll der Vater über die Vorlieben seiner Tochter gesagt haben. Dass sie ihren „Prinzen“ schon mit 18 gefunden hatte, wurde erst 1973 bekannt. Es war der Bürgerliche Mark Phillips, ein erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter, auf den sie erstmals bei den Olympischen Spielen in Mexiko 1968 ein Auge geworfen hatte. Ihre Hochzeit im November 1973 geriet auf Wunsch ihrer Mutter zu einem Märchen, das Anne – wie gewöhnlich – pflichtgemäß über sich ergehen ließ.