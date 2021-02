„Zur Beobachtung“ : Prinz Philip ins Krankenhaus eingeliefert

Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elisabeth II., ist am Dienstagabend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte ein Sprecher des Buckingham Palastes am Mittwochnachmittag mit. Demnach wird der 99-Jährige in der Klinik King Edward VII. in London behandelt.

Dabei handle es sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“, wie der Palast weiter mitteilte. Sein Leibarzt habe Prinz Philip zu einer Behandlung im Krankenhaus geraten. Zuvor habe er sich unwohl gefühlt. In der Klinik soll er nun mehrere Tage zur Beobachtung bleiben und sich erholen.

Insider-Quellen zufolge, auf die sich die BBC beruft, sollen die Beschwerden des 99-Jährigen nicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Mehreren Medienberichten zufolge soll der Prinzgemahl recht „guter Dinge“ sein. Der britische Premier Boris Johnson schickte seine „besten Wünsche“.

Prinz Philip nimmt seit 2017 keine öffentlichen Termine mehr wahr. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatten sich die Queen und ihr Mann mehrere Monate lang auf Schloss Windsor zurückgezogen, bevor sich die Königin wieder zu wenigen Anlässen in der Öffentlichkeit zeigte. Auch die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel verbrachte das Paar auf Schloss Windsor. Auf ein Familientreffen mit anderen Royals verzichteten sie. Anfang Januar hatte der Palast mitgeteilt, dass beide die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben.

Philip hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt musste er kurz vor Weihnachten 2019 ebenfalls als „Vorsichtsmaßnahme“ ins Krankenhaus, konnte es jedoch rechtzeitig vor dem Fest wieder verlassen.